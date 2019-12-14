Общество

РИА НовостиРИА НовостиФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов опровергла сообщения о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников. В пресс-службе ведомства отметили, что по состоянию на 1 ноября всего действовало 3,4 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд из России.
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ФССП опровергла информацию о десятках миллионов невыездных россиян

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ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян

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