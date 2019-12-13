Общество

ИзвестияИзвестияФССП опровергла информацию о десятках миллионов невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.
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с чего всё началось

Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными

Это на 143 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
Известия12 декабря в 16:01

Подробнее о событии

Стало известно, из-за чего почти 25 миллионам россиян могут запретить выезд из страны

UfacityNews.ruвчера в 08:31

ФССП опровергла информацию о десятках миллионов невыездных россиян

Известия06:12

Приставы опровергли данные о десятках миллионов невыездных россиян

Интерфакс06:24

Приставы ответили на сообщения о числе потенциально невыездных россиян

РБК03:56

Приставы опровергли публикации СМИ о десятках миллионов невыездных должников

ТАСС03:25

ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян

РИА Новости03:18

В ФССП скорректировали информацию о числе невыездных граждан России

REGNUM09:02
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 09:37, Ашберн
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Второго за сутки журналиста телеканала НТВ не пустили на Украину

Корреспондент телеканала НТВ Александра Тонких в субботу получила отказ во въезде на территорию Украины.
ТАСС 07:36
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Новая Kia Optima добралась до дилеров

Обновленный седан Kia Optima получил совершенно другой дизайн с покатой крышей, коротким багажником, иной светодиодной оптикой, а также рядом изменений в салоне.
32CARS.ru вчера в 02:33
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Матвиенко прокомментировала отставку иркутского губернатора

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку, потому что понял, что не справляется с проблемами региона.
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Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM вчера в 05:49
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Участник капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале в финале передачи отгадал загаданное слово, написанное с орфографической ошибкой, и в итоге стал победителем.
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Генерал США рассказал о технологии доставки человека в любую точку планеты

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В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
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Биатлон

Биатлонистка Юрлова-Перхт объяснила, почему упустила золото в эстафете

Чемпионат 08:30
Общество

Из 68 фильмов с господдержкой в 2019 году окупились только восемь

REGNUM 05:45
Футбол

Семак поиграл в футбол с детьми в Африке

Семак поиграл в футбол с местными детьми, а также сделал с ними совместную фотографию.
Sport24.ru 02:41
Политика

МИД Украины рассказал о подготовке к новому «нормандскому саммиту»

9 декабря в Елисейском дворце в Париже прошла очередная "нормандская встреча" лидеров России, Украины, Германии и Франции.
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Происшествия

В России нашли обглоданный собаками труп ребенка

Lenta.ru 08:28
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Общество

Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы

На открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область) депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщил местный портал "НН.ру".
РИА Новости 09:00
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В Сингапуре россиянина обвинили в 30 эпизодах махинаций с банками

По данным издания, 51-летнего Вадима Корягина обвиняют в том, что в 2014–2016 годах он помогал четырем сингапурцам в махинациях с деньгами от банков OCBC, DBS и Maybank Singapore.
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Энергетика

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Известия 11 декабря в 13:42
Игры

Демоверсию Detroit: Become Human удалили из Epic Games Store

Демоверсия Detroit: Become Human больше не доступна для скачивания в цифровом магазине Epic Games Store.
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Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун

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Политика

Песков: на «нормандском саммите» не было судьбоносного прорыва

Судьбоносного прорыва на саммите в нормандском формате не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ 12 декабря в 13:07
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Сегодняшняя среднесуточная температура в столичном регионе соответствует началу апреля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»

Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
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Спорт

Российские гандболистки не смогли пробиться в финал чемпионата мира

Вести.Ru вчера в 05:08
Музыка

Названы самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube

С 2010 по 2019 год самым популярным музыкальным клипом на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito», выяснил Forbes.
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Минфин уберёт возможность обналичивания замороженных пенсий

Как отмечает издание, причиной критики стало то, что в нынешней версии документа заложена возможность обналичивания замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, формировавшихся в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
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Наука

Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов

Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала список продуктов, употребление которых исследователи из Колумбийского университета связали с развитием бессонницы.
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Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
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Стало известно, сколько весит Млечный Путь

МИР 24 вчера в 01:58
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