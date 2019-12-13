Это на 143 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

с чего всё началось

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

ФССП опровергла информацию о десятках миллионов невыездных россиян

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