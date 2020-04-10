Общество
REGNUMФССП предлагает на полгода заморозить принудительное взыскание долгов
Москва, 10 апреля 2020, 18:14 — REGNUM Федеральная служба судебных приставов предлагает ввести полугодовой мораторий на принудительное взыскание долгов с граждан России, а также малого бизнеса. Об этом сегодня, 10 апреля, заявил директор ФССП Дмитрий Аристов.
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагает в течение полугода не взимать принудительно долги с граждан, индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса на фоне пандемии коронавируса.РИА Новости11:09
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ФССП: взыскание долгов с россиян и малого бизнеса планируется приостановить
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