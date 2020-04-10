Общество

REGNUMREGNUMФССП предлагает на полгода заморозить принудительное взыскание долгов

Москва, 10 апреля 2020, 18:14 — REGNUM Федеральная служба судебных приставов предлагает ввести полугодовой мораторий на принудительное взыскание долгов с граждан России, а также малого бизнеса. Об этом сегодня, 10 апреля, заявил директор ФССП Дмитрий Аристов.
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Приставы предложили полгода не взимать принудительно долги с россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагает в течение полугода не взимать принудительно долги с граждан, индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
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Дмитрий Аристов
Российский юрист
Российский юрист, директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав Российской Федерации с 20 марта 2017 года. Действительный государственный советник РФ 1 класса, генерал-полковник внутренней службы.
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