Будьте в Плюсе

ФССП приступила к принудительному взысканию 26 млн рублей с Facebook

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила восемь дел о принудительном взыскании с Facebook штрафов на сумму в 26 млн рублей за отказ удалить призывы пользователей участвовать в несанкционированных акциях.
Известия
Согласно банку данных ФССП, управлением по исполнению особо важных исполнительных производств против компании ведется шесть дел о взыскании 3 млн рублей каждое и два дела о взыскании 4 млн рублей каждое.
Известия
По вступившим в законную силу решениям суда, Facebook также должен оплатить до 19 октября 17 млн рублей штрафов.
Интерфакс
Также суд удовлетворил иски Роскомнадзора к социальным сетям Twitter, TikTok, мессенджерам Telegram и в целом к корпорации Google на десятки миллионов рублей штрафов.
Эхо Москвы

С чего всё началось

Приставы начали процесс принудительного взыскания с Faсebook штрафов за отказ удалить запрещенную информацию, сообщается в электронном банке
 исполнительных производств ФССП РФ.

Подробнее о событии

Приставы намерены взыскать с Facebook 26 миллионов рублей
Петербургский дневник15:23
ФССП начала принудительное взыскание с Facebook 26 млн рублей штрафов
Интерфакс14:34
ФССП возбудила восемь дел о принудительном взыскании с Faсebook штрафов на 26 млн рублей
Lenta.ru15:10
Российские приставы начали принудительное взыскание с компании Facebook 26 млн. рублей штрафов
Эхо Москвы15:02
ФССП приступила к принудительному взысканию 26 млн рублей с Facebook
Известия15:01
Приставы приступили к принудительному взысканию с Facebook 26 миллионов рублей
РИА Новости14:48
Приставы начали принудительное взыскание с Faсebook 26 млн рублей штрафов
ТАСС15:12

Интересное

Зеленский: обмен Медведчука не рассматривается, так как у него нет российского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, что рассмотрел бы возможность обмена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука, если бы у него было гражданство РФ.
РИА Новости13:59

В Петербурге оперного певца Коротича доставили в полицию после отказа показать документы

Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге доставили в полицию оперного певца Мариинского театра после его отказа предъявить документы, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости13:00