Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила восемь дел о принудительном взыскании с Facebook штрафов на сумму в 26 млн рублей за отказ удалить призывы пользователей участвовать в несанкционированных акциях.
Согласно банку данных ФССП, управлением по исполнению особо важных исполнительных производств против компании ведется шесть дел о взыскании 3 млн рублей каждое и два дела о взыскании 4 млн рублей каждое.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, что рассмотрел бы возможность обмена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука, если бы у него было гражданство РФ.