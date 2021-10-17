Согласно банку данных ФССП, управлением по исполнению особо важных исполнительных производств против компании ведется шесть дел о взыскании 3 млн рублей каждое и два дела о взыскании 4 млн руб. каждое.
С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении соцсетей и мессенджеров, которые не удалили призывы, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.
Технология генного редактирования от компании Editas Medicine помогла двум пациентам в лечении врожденной дистрофии сетчатки, власти США разрешили испытания на людях препарата для генной терапии ВИЧ, в Японии начали продавать помидоры с измененным геномом, способствующие снижению давления.