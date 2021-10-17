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ФССП приступила к принудительному взысканию с Facebook 26 миллионов рублей штрафов

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Судебные приставы начали процедуру по принудительному взысканию с Facebook 26 миллионов рублей за отказ удалять противоправную информацию, сообщается на сайте ФССП.
РИА Новости
Согласно банку данных ФССП, управлением по исполнению особо важных исполнительных производств против компании ведется шесть дел о взыскании 3 млн рублей каждое и два дела о взыскании 4 млн руб. каждое.
Интерфакс
Всего с начала года Facebook оштрафовали на сумму свыше 80 миллионов рублей.
Эхо Москвы
С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении соцсетей и мессенджеров, которые не удалили призывы, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.
ТАСС

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