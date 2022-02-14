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ФССП заявила о рекордных 8,6 млн должников по кредитам в 2021 году

За год количество злостных неплательщиков увеличилось на 1,6 млн против прошлогодних 1,2 млн.
Известия
Судебные приставы планируют взыскать с россиян по начатым за прошлый год исполнительным делам долги на общую сумму 1,1 трлн рублей.
Известия
По мнению экспертов, к увеличению числа неплательщиков приводят последствия пандемии и рост долговой нагрузки населения.
Финмаркет
По данным службы, наибольшее количество злостных неплательщиков зарегистрировано в Краснодарском крае (582 тыс.), Башкирии (452 тыс.), Красноярском крае (390 тыс.), Свердловской (343 тыс.) и Челябинской (323,6 тыс.) областях.
Известия

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Число злостных неплательщиков в России выросло до рекордных 8,6 млн
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С лишком долга: число злостных неплательщиков достигло рекордных 8,6 млн
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В России число злостных неплательщиков в прошлом году достигло 8,6 миллиона
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