Поскольку активы ФНБ номинированы в иностранных валютах, для инвестиций в инфраструктуру Минфину понадобится обменять их на рубли, с соответствующими операциями ЦБ по продаже валюты на внутреннем рынке, указывают в SberCIB.
Hyundai Solaris в специальной версии Sportline оснащается 1,6-литровым двигателем Gamma мощностью 123 л.с. По итогам января 2022 года седан Hyundai Solaris стал бестселлером марки в России – реализация этой модели увеличилась на 41% и составила 4898 автомобилей.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами Верховной рады от фракции "Слуга народа" о "скандале с партнерами" из-за нагнетания истерии вокруг гипотетической "войны" с Россией, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник.