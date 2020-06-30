Передача поставленных Турции систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 другому государству без разрешения России невозможна, сообщила во вторник "Интерфаксу" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Мария Воробьева.

с чего всё началось

Россия и Турция заключили многомиллиардный контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. Сделка вызвала острое недовольство со стороны США. Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями, а затем исключил ее из программы по истребителям F-35.

ФСВТС заявила о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России

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