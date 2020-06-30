Армия и оружие

ИзвестияИзвестияФСВТС заявила о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России

Россия и Турция заключили многомиллиардный контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. Сделка вызвала острое недовольство со стороны США. Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями, а затем исключил ее из программы по истребителям F-35.
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с чего всё началось

В ФСВТС заявили, что реэкспорт купленных Турцией С-400 без разрешения РФ невозможен

Передача поставленных Турции систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 другому государству без разрешения России невозможна, сообщила во вторник "Интерфаксу" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Мария Воробьева.
Интерфакс10:26

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Москва указала на невозможность реэкспорта С-400 без ее согласия

Газета.Ru16:32

В России назвали условие, при котором Турция сможет продать С-400 США

РИА Новости12:56

Турция не может продать Штатам С-400 без разрешения России

Вести.Ru11:34

Москва заявила о невозможности продажи турецких C-400 CША без ее согласия

РБК11:35

Турции потребуется разрешение России для продажи С-400 США

Коммерсантъ11:41

В ФСВТС заявили, что Турция не может без разрешения РФ перепродать С-400 третьим странам

ТАСС11:26

ФСВТС заявила о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России

Известия10:33
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Общество

В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 35 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
РИА Новости 16:21
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Политика

Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах

Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 15:24
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Политика

Путин и Лукашенко торжественно открыли Ржевский мемориал

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ФедералПресс 07:07
Энергетика

«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
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Футбол

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
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Общество

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В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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Общество

Россияне начнут получать выплату в десять тысяч рублей на детей

Россияне со среды смогут получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 17:07
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Авто

General Motors выиграл контракт на оснащение военной базы США

Car.ru вчера в 08:30
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Происшествия

Шторм в Петербурге: парадные затоплены, улицы перекрыли «шлагбаумы»

Сильный шторм днем 30 июня изменил распорядок дня и схему автомобильного движения в Петербурге. Поваленные деревья перекрыли несколько улиц.
Вести.Ru 13:46
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Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 09:33
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Происшествия

СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян

РИА Новости 13:58
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Экономика

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС 17:11
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Общество

Завершилось онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ

В России завершилось дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Вести.Ru 13:15
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Общество

Джонсон пообещал британцам спасти экономику масштабными инвестициями

Премьер-министр Борис Джонсон объявил о планах правительства осуществить масштабные инвестиции в сферы социальной защиты, здравоохранения, строительства и транспорта для оживления экономики страны после пандемии.
Независимая газета 12:41
Футбол

«Сельта» Смолова потерпела разгромное поражение от «Мальорки»

"Сельта", за которую выступает футболист сборной России Федор Смолов, на выезде проиграла "Мальорке" в матче 33-го тура чемпионата Испании.
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Политика

США считают бессмысленными новые санкции против «Северного потока-2»

Эксперты американского информационного издания Forbes назвали бессмысленными новые санкции американского правительства против газопровода "Северный поток - 2".
Evo-rus.com 13:43
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Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

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Футбол

Гончаренко извинился перед футболистами ЦСКА за поездку в Белоруссию

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что после победного матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» извинился перед игроками «армейцев» за свою поездку в Белоруссию.
Metaratings 16:25
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
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Происшествия

В Подмосковье на чердаке жилого дома нашли тела трех подростков

ТАСС 14:44
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Происшествия

Пожар в доме культуры в Гусь-Хрустальном локализовали

Пожар в доме культуры в Гусь-Хрустальном локализован. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.
ТАСС 16:31
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Футбол

Дубль Фернандеша помог «МЮ» крупно обыграть «Брайтон» в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" нанес крупное поражение "Брайтону" в выездном матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:19
Игры

Российский геймер показал, каким может быть S.T.A.L.K.E.R. 2

Российский геймер Денис Кудашёв выложил на своём канале в YouTube тизер, в котором показал, как может выглядеть игра S.T.A.L.K.E.R. 2. Пока разработчик, компания GSC Game World, не публикует трейлер, пользователи придумывают собственные варианты.
Чемпионат вчера в 13:07
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
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Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

РБК 10:10
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Космос

Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III

Во вторник, 30 июня, тяжелая ракета-носитель Falcon 9, созданная американской компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовала в космос.
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Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК.
REGNUM 10:25
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Происшествия

Жертвами взрыва в Тегеране стали 13 человек

Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа.
Газета.Ru 15:25
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