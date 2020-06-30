Армия и оружие
ИзвестияФСВТС заявила о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России
Россия и Турция заключили многомиллиардный контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. Сделка вызвала острое недовольство со стороны США. Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями, а затем исключил ее из программы по истребителям F-35.
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с чего всё началось
Передача поставленных Турции систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 другому государству без разрешения России невозможна, сообщила во вторник "Интерфаксу" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Мария Воробьева.Интерфакс10:26
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В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 35 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
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Политика
Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах
Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 15:24
Политика
Путин и Лукашенко торжественно открыли Ржевский мемориал
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату.
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«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
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Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ 13:19
Общество
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Газета.Ru 06:27
Общество
Россияне начнут получать выплату в десять тысяч рублей на детей
Россияне со среды смогут получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 17:07
Авто
General Motors выиграл контракт на оснащение военной базы США
Car.ru вчера в 08:30
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Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Происшествия
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Сильный шторм днем 30 июня изменил распорядок дня и схему автомобильного движения в Петербурге. Поваленные деревья перекрыли несколько улиц.
Вести.Ru 13:46
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 09:33
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Экономика
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС 17:11
Общество
Завершилось онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ
В России завершилось дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ.
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Общество
Джонсон пообещал британцам спасти экономику масштабными инвестициями
Премьер-министр Борис Джонсон объявил о планах правительства осуществить масштабные инвестиции в сферы социальной защиты, здравоохранения, строительства и транспорта для оживления экономики страны после пандемии.
Независимая газета 12:41
Футбол
«Сельта» Смолова потерпела разгромное поражение от «Мальорки»
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РИА Новости 15:39
Политика
США считают бессмысленными новые санкции против «Северного потока-2»
Эксперты американского информационного издания Forbes назвали бессмысленными новые санкции американского правительства против газопровода "Северный поток - 2".
Evo-rus.com 13:43
Футбол
Гончаренко извинился перед футболистами ЦСКА за поездку в Белоруссию
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что после победного матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» извинился перед игроками «армейцев» за свою поездку в Белоруссию.
Metaratings 16:25
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Происшествия
Пожар в доме культуры в Гусь-Хрустальном локализовали
Пожар в доме культуры в Гусь-Хрустальном локализован. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.
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"Манчестер Юнайтед" нанес крупное поражение "Брайтону" в выездном матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:19
Игры
Российский геймер показал, каким может быть S.T.A.L.K.E.R. 2
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Чемпионат вчера в 13:07
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
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В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Космос
Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III
Во вторник, 30 июня, тяжелая ракета-носитель Falcon 9, созданная американской компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовала в космос.
Комсомольская правда 16:30
Общество
Сын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса
Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК.
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Происшествия
Жертвами взрыва в Тегеране стали 13 человек
Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа.
Газета.Ru 15:25