Армия и оружие

ИзвестияИзвестияФСВТС заявила о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России

Россия и Турция заключили многомиллиардный контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. Сделка вызвала острое недовольство со стороны США. Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями, а затем исключил ее из программы по истребителям F-35.
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В России назвали условие, при котором Турция сможет продать С-400 США

РИА Новости12:56

В ФСВТС заявили о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России

RT на русском12:26

ФСВТС заявила о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России

Известия10:33

Москва заявила о невозможности продажи турецких C-400 CША без ее согласия

РБК11:35

Турция не может продать Штатам С-400 без разрешения России

Вести.Ru11:34

В ФСВТС заявили, что Турция не может без разрешения РФ перепродать С-400 третьим странам

ТАСС11:26

Турции потребуется разрешение России для продажи С-400 США

Коммерсантъ11:41
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Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции составила 93%

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Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране

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Премиальный бренд Hyundai – Genesis – запустил в России сервис подписки на свои автомобили.
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По трассе «Таврида» открылось движение от Керчи до Белогорска

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