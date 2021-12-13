Lenta.ruФТС: экспорт водки из России в денежном выражении увеличился на 12,3%Согласно данным Федеральной таможенной службы, доходы «Газпрома» от экспорта природного газа за 10 месяцев, с января по октябрь, возросли в два раза, до $39,6 млрд.Banki LoansРоссийская Федерация за период в десять месяцев импортировала электричества на 21,6 млн долларов (+14,3% к такому же временному промежутку 2020 года).Экономика сегодняЭкспорт в натуральном выражении в октябре уменьшился на 20,8% по сравнению с сентябрем — до 627,6 тысячи тонн, в стоимостном — на 14,2%, до 314,7 миллиона долларов.ПРАЙМИмпорт свежей и мороженой рыбы вырос на 10,6% в натуральном выражении - до 339,7 тыс. тонн, а в стоимостном выражении рост составил 16,7%, до $1 млрд.Milknews.ruЧитать далееСвернутьФАНФАНSfera.fmАгротаймЭкономика сегодняУтроNewsПодробнее о событииФТС зафиксировала сокращение импорта мяса в РоссиюФАН07:39Доходы «Газпрома» от экспорта газа увеличились до $39,6 млрд за 10 месяцевBanki Loans05:29ФТС: РФ за 10 месяцев увеличила экспорт калийных удобрений на 28%ПРАЙМ06:42Россия в два раза увеличила доходы от экспорта электроэнергииБизнес журнал05:00Доходы «Газпрома» от экспорта газа выросли с января в два раза, до 39,6 миллиарда долларовРИА Новости04:30Экспортные доходы «Газпрома» выросли в два разаНефтегазовая вертикаль05:28Импорт мяса в Россию за 10 месяцев упал на 15,6%ТАСС04:32Показать ещёОценить28Поделиться