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ФТС: экспорт водки из России в денежном выражении увеличился на 12,3%

Согласно данным Федеральной таможенной службы, доходы «Газпрома» от экспорта природного газа за 10 месяцев, с января по октябрь, возросли в два раза, до $39,6 млрд.
Banki Loans
Российская Федерация за период в десять месяцев импортировала электричества на 21,6 млн долларов (+14,3% к такому же временному промежутку 2020 года).
Экономика сегодня
Экспорт в натуральном выражении в октябре уменьшился на 20,8% по сравнению с сентябрем — до 627,6 тысячи тонн, в стоимостном — на 14,2%, до 314,7 миллиона долларов.
ПРАЙМ
Импорт свежей и мороженой рыбы вырос на 10,6% в натуральном выражении - до 339,7 тыс. тонн, а в стоимостном выражении рост составил 16,7%, до $1 млрд.
Milknews.ru

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