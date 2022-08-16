RT на русскомФТС: российско-эстонская граница в районе Ивангород — Нарва закрытаРоссийско-эстонская граница в районе Ивангород — Нарва закрыта на неопределённый срок.RT на русскомКак пишет портал Delfi, Эстония закрыла границу, предположительно, в связи с демонтажем танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в Нарве.RT на русскомКингисеппская таможня рекомендует перевозчикам и гражданам учитывать сложившуюся ситуацию при выборе места пересечения границы.Взгляд.руТанк Т-34 переместят в Эстонский военный музей.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВИзвестияДума ТВDaily Moscow78.ruRT на русскомЦарьградБизнес ФМ Санкт-ПетербургИзвестияПетербургский дневникLife.ruВесьмаНародные новостиРБКАбзацАргументы и ФактыНовые ИзвестияНовостной фронтDP.RUФАНRTVIЯмал-МедиаАпокриф МедиаГазета.RuПодробнее о событииЭстония на время закрыла границу с Россией в Нарве из-за демонтажа танка-памятника Т-34Lenta.ru06:08На российско-эстонской границе приостановили пропуск транспортаТАСС07:04В Ивангороде закрыта граница с Эстонией из-за демонтажа советских памятниковФонтанка.Ру06:48Эстония закрыла границу с Россией в Нарве из-за демонтажа памятника Т-34РБК07:13Таможня подтвердила закрытие эстонской границы в ИвангородеГазета.Ru07:05Delfi: Эстония закрыла границу с Россией, предположительно, из-за демонтажа памятника Т-34РИА Новости06:02Эстония закрыла мост между Ивангородом и Нарвой на границе с РоссиейФАН04:57Показать ещёОценить904Поделиться