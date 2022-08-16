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ФТС: российско-эстонская граница в районе Ивангород — Нарва закрыта

Российско-эстонская граница в районе Ивангород — Нарва закрыта на неопределённый срок.
RT на русском
Как пишет портал Delfi
, Эстония закрыла границу, предположительно, в связи с демонтажем танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в Нарве.
RT на русском
Кингисеппская таможня рекомендует перевозчикам и гражданам учитывать сложившуюся ситуацию при выборе места пересечения границы.
Взгляд.ру
Танк Т-34 переместят в Эстонский военный музей.
Интерфакс

Подробнее о событии

Эстония на время закрыла границу с Россией в Нарве из-за демонтажа танка-памятника Т-34
Lenta.ru06:08
На российско-эстонской границе приостановили пропуск транспорта
ТАСС07:04
В Ивангороде закрыта граница с Эстонией из-за демонтажа советских памятников
Фонтанка.Ру06:48
Эстония закрыла границу с Россией в Нарве из-за демонтажа памятника Т-34
РБК07:13
Таможня подтвердила закрытие эстонской границы в Ивангороде
Газета.Ru07:05
Delfi: Эстония закрыла границу с Россией, предположительно, из-за демонтажа памятника Т-34
РИА Новости06:02
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