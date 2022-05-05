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ФТС упростила процедуры пропуска через таможню товаров критически важного импорта

Федеральная таможенная служба (ФТС) России существенно упростила процедуры пропуска через таможню товаров критически важного импорта, чтобы снизить воздействие санкций, заявил глава ведомства Владимир Булавин.
ТАСС
Глава службы подчеркнул, что решениями правительства также изменены процедуры, связанные с предъявлением сертификатов происхождения товаров и сертификатов соответствия техническим регламентам.
ТАСС
Общий объем льгот для бизнеса в РФ от таможенных послаблений в условиях санкций составит 1 трлн рублей в 2022 году, сообщил Булавин.
ТАСС
«По первой группе товаров теперь можно использовать копии документов, а по второй группе товаров - в соответствующей графе электронной декларации просто предоставлять реквизиты», - добавил он.
Бизнес журнал

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