На фоне санкций зарубежные фармкомпании начали приостанавливать инвестиции в России, проводить клинические испытания, но при этом не перестали поставлять в страну жизненно необходимые лекарственные препараты.
Попытки исключения России из "большой двадцатки" не дали результатов и теперь американскому лидеру придется присутствовать на саммите вместе с президентом РФ, которого он несколько раз называл "военным преступником", а также сделать традиционное групповое фото.
Общее число смертей в мире, прямо или косвенно связанных с пандемией COVID-19 (избыточная смертность), с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года составило 14,9 млн человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в четверг, 5 мая, заявил о возможности контрнаступления украинских войск в начале июля в случае получения большого количества оружия от стран Запада.
Владимир Зеленский на международной конференции доноров для Украины предложил странам ЕС взять шефство над регионами, городами и отраслями страны, пострадавшими в ходе спецоперации России, для их восстановления.
В Алма-Ате 9 мая пройдет акция "Батырларга тагзым" ("Поклонимся героям"), которая состоится вместо ранее проводившегося шествия "Бессмертного полка", сообщил председатель городского Совета ветеранов Ахан Бижанов.