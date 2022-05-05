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ФТС упростила ввоз критически важных товаров в Россию на фоне санкций

На фоне санкций зарубежные фармкомпании начали приостанавливать инвестиции в России, проводить клинические испытания, но при этом не перестали поставлять в страну жизненно необходимые лекарственные препараты.
РБК
Таможенные послабления российские власти ввели в условиях санкций.
ИА Красная Весна
Глава службы подчеркнул, что решениями правительства также изменены процедуры, связанные с предъявлением сертификатов происхождения товаров и сертификатов соответствия техническим регламентам.
ТАСС
Общий объем льгот для бизнеса в РФ от таможенных послаблений в условиях санкций составит 1 трлн рублей в 2022 году, сообщил Булавин.
ТАСС

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ФТС упростила ввоз критически важных товаров в Россию на фоне санкций
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