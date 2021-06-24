Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ возбудила административное дело против российского подразделения IKEA, пишет Bloomberg. Ритейлер обвиняется в том, что с 2017 по 2020 годы занижал суммы лицензионных сборов в декларациях и предоставлял ложные оценки стоимости.

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С чего всё началось Федеральная таможенная служба (ФТС) возбудила административное дело против российского подразделения крупнейшего в мире продавца мебели IKEA, пишет Bloomberg. Forbes 08:00