ФТС возбудила дело против IKEA за недоплату пошлин на 1 млрд рублей
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ возбудила административное дело против российского подразделения IKEA, пишет Bloomberg. Ритейлер обвиняется в том, что с 2017 по 2020 годы занижал суммы лицензионных сборов в декларациях и предоставлял ложные оценки стоимости.В источнике
С чего всё началось
Федеральная таможенная служба (ФТС) возбудила административное дело против российского подразделения крупнейшего в мире продавца мебели IKEA, пишет
Bloomberg.