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ФТС возбудила дело против IKEA за недоплату пошлин на 1 млрд рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ возбудила административное дело против российского подразделения IKEA, пишет Bloomberg. Ритейлер обвиняется в том, что с 2017 по 2020 годы занижал суммы лицензионных сборов в декларациях и предоставлял ложные оценки стоимости.В источнике

С чего всё началось

Федеральная таможенная служба (ФТС) возбудила административное дело против российского подразделения крупнейшего в мире продавца мебели IKEA, пишет
 Bloomberg.

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ФТС возбудила дело против IKEA за недоплату пошлин на 1 млрд рублей

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