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FT: Байден объявит о планах разработки гиперзвукового оружия вместе с партнерами по AUKUS

Газета Financial Times сообщила
 во вторник, что президент США Джо Байден вскоре объявит о планах Вашингтона создавать гиперзвуковое оружие совместно с Великобританией и Австралией.
ТВ Центр
США, Великобритания и Австралия будут сотрудничать в сфере разработки гиперзвукового оружия в рамках трехстороннего альянса AUKUS, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Ведомости
Журналисты FT уточняют, что союз США, Британии и Австралии в изготовлении гиперзвукового оружия направлен против Китая, который, судя по оценкам Пентагона, ушел далеко вперед в плане вооружения.
РЕН ТВ
В тот же день источник телеканала CNN в Пентагоне сообщил, что Соединенные Штаты в марте провели тайное испытание гиперзвуковой ракеты в целях недопущения обострения диалога с Россией.
Известия

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