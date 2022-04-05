РИА НовостиFT: Байден объявит о планах разработки гиперзвукового оружия вместе с партнерами по AUKUSГазета Financial Times сообщила во вторник, что президент США Джо Байден вскоре объявит о планах Вашингтона создавать гиперзвуковое оружие совместно с Великобританией и Австралией.ТВ ЦентрСША, Великобритания и Австралия будут сотрудничать в сфере разработки гиперзвукового оружия в рамках трехстороннего альянса AUKUS, пишет Financial Times со ссылкой на источники.ВедомостиЖурналисты FT уточняют, что союз США, Британии и Австралии в изготовлении гиперзвукового оружия направлен против Китая, который, судя по оценкам Пентагона, ушел далеко вперед в плане вооружения.РЕН ТВВ тот же день источник телеканала CNN в Пентагоне сообщил, что Соединенные Штаты в марте провели тайное испытание гиперзвуковой ракеты в целях недопущения обострения диалога с Россией.ИзвестияЧитать далееСвернутьPravda.RuPravda.RuREGNUMLife.ruПрофильФАНПолитРоссияiReactorВечерняя МоскваЦентральная Служба НовостейКомсомольская правдаТК ЗвездаГазета.RuRT на русскомИзвестияПолитика СегодняЦарьградРБКИА Красная ВеснаНародные новостиПодробнее о событииЧлены AUKUS объявили о сотрудничестве по гиперзвуковым вооружениям и средствам защитыГазета.Ru13:24США, Британия и Австралия договорились вместе разрабатывать гиперзвуковое оружиеРИА Новости13:42Участники AUKUS будут сотрудничать по гиперзвуковым вооружениям и оборонеRT на русском13:37США, Британия и Австралия договорились работать над гиперзвуковым оружиемРБК14:22Члены AUKUS будут сотрудничать по гиперзвуковым вооружениям и средствам защитыТАСС13:02Пентагон подтвердил испытание гиперзвуковой ракеты и будет разрабатывать новые с Британией и АвстралиейКоммерсантъ11:17Financial Times: США, Британия и Австралия объявят о планах по созданию гиперзвукового оружияНародные новости10:52Показать ещёОценить801Поделиться