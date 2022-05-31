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FT: Британия и ЕС согласовали запрет на страхование перевозящих российскую нефть судов

Великобритания и Евросоюз (ЕС) согласовали запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть.
Lenta.ru
Как отмечает газета, решение Британии закроет для России важный страховой рынок Lloyd's of London и резко ограничит возможности по экспорту сырой нефти.
РИА Новости
Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России.
РИА Новости
Однако, после предложения полного запрета начались разногласия членов ЕС и НАТО о возможности отказа от российской нефти и российского газа.
ИА Красная Весна

Подробнее о событии

FT: ЕС и Великобритания согласовали запрет на страхование судов, перевозящих нефть из России
Фонтанка.Рувчера в 16:20
FT: Великобритания и ЕС согласовали запрет на страхование российских судов с нефтью
ТАССвчера в 16:17
FT: Британия и ЕС согласовали запрет на страхование перевозящих российскую нефть судов
Lenta.ruвчера в 15:53
FT: Британия и ЕС согласовали запрет на страхование судов с нефтью из России
Life.ruвчера в 16:02
Financial Times: Британия и ЕС согласовали запрет на страхование судов с российской нефтью
RT на русскомвчера в 15:58
FT: Британия и ЕС согласовали запрет на страхование российских судов с нефтью
Комсомольская правдавчера в 16:10
ЕС и Великобритания ввели запрет на страхование судов РФ с нефтью
Московский Комсомолецвчера в 16:25

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