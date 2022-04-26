Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 апреля заявила о подготовке шестого пакета антироссийских санкций, отметив, что Европа «находится в процессе разработки умных механизмов», которые помогут ей отказаться от поставок российской нефти.
В среду, 27 апреля, президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, где могут обсудить вопрос о том, в каком формате должны проходить в этом году выборы в Единый день голосования.
Как отметил глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, нехватка продуктов питания спровоцирует масштабные миграционные потоки, на фоне которых кризис 2015 года "будет похож на летний пикник".