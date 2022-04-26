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FT: ЕС изучает возможность введения верхнего предела цены на нефть из России

Власти стран Евросоюза обсуждают меру, которая предполагает установку верхних пределов по ценам на российскую нефть, «чтобы ударить по доходам Кремля», пишет Financial Times
 (FT).
Коммерсантъ
Европейский союз получает примерно 95% всей своей нефти из-за рубежа, а четверть всех поставок до сих пор обеспечивала Россия.
ТАСС
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 апреля заявила о подготовке шестого пакета антироссийских санкций, отметив, что Европа «находится в процессе разработки умных механизмов», которые помогут ей отказаться от поставок российской нефти.
Forbes
По данным Всемирного банка, в 2021 году РФ направила в ЕС 124 млн тонн, или более половины своего нефтяного экспорта, который в целом оценивался в $110,1 млрд.
ТАСС

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