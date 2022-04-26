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FT: ЕС изучает возможность введения верхнего предела цены на нефть из России

Евросоюз рассматривает возможность введения предела цены на нефть из России.
Комсомольская правда
Евросоюз в рамках шестого пакета санкций изучает возможности ограничить доходы России от продажи нефти, в том числе через установление верхнего предела цен.
Lenta.ru
В 2021 году, по оценкам Всемирного банка, страны Евросоюза купили 124 миллиона тонн российской нефти — более половины российского экспорта.
Lenta.ru
Европейский союз получает примерно 95% всей своей нефти из-за рубежа, а четверть всех поставок до сих пор обеспечивала Россия.
ТАСС

Подробнее о событии

В Евросоюзе обсуждают возможность введения предельной цены на нефть из России
Газета.Ru02:39
FT: верхний предел цены на нефть из России может стать частью шестого пакета санкций ЕС
Lenta.ru02:02
Европейский союз изучает возможность установить предельные цены на нефть из России
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FT: ЕС изучает возможность введения верхнего предела цены на нефть из России
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FT: Евросоюз хочет установить верхний предел цены на российскую нефть
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Financial Times: ЕС рассматривает возможность введения предела цены на нефть из России
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FT: ЕС изучает возможность введения верхнего предела цены на нефть из России
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