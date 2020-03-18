Коронавирус
Газета.RuFT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
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с чего всё началось
Российские государственные и «прокремлевские» СМИ запустили «кампанию по дезинформации» вокруг пандемии коронавируса для обострения кризиса в западных странах, говорится в докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) для внутреннего пользования, с которым ознакомилась газета The Financial Times.Ведомости03:01
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Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.