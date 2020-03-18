с чего всё началось

В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".

FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу

Политика Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.

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Общество В России выявили 33 новых случая коронавируса В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Финансы Курс евро превысил 86 рублей впервые с 2016 года В ходе торгов на Московской бирже курс евро к рублю взлетел на 3,76% к уровню закрытия предыдущих торгов и превысил 86 рублей.

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Происшествия Следком завершил расследование уголовного дела историка Соколова Расследование по уголовному делу в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве молодой аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.

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Здоровье Роспотребнадзор призвал пожилых людей реже ходить в магазины Роспотребнадзор рекомендует россиянам старше 60 лет реже посещать общественные места и сократить поездки на транспорте из-за распространения коронавируса.

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Экономика Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

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