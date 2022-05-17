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FT: ЕС планирует продавать квоты на выбросы углерода для снижения зависимости от России

Евросоюз хочет привлечь 20 миллиардов евро за счет продажи дополнительных квот на выбросы углерода, чтобы профинансировать отказ союза от российских энергоресурсов, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
РИА Новости
По словам европейских источников, Европейская комиссия рассматривает возможность продажи через аукцион части сертификатов на выбросы парниковых газов из резервного фонда стабильности рынка.
РИА Новости
Согласно источникам, Еврокомиссия планирует к концу десятилетия выделить около 200 миллиардов евро, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей.
РИА Новости
План комиссии предполагает продажу от 200 до 250 миллионов сертификатов из резерва.
РИА Новости

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