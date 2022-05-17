Евросоюз хочет привлечь 20 миллиардов евро за счет продажи дополнительных квот на выбросы углерода, чтобы профинансировать отказ союза от российских энергоресурсов, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к терроризму, в частности членов Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила ранее распространенную СМИ информацию о том, что США одобрили возобновление операций в южноамериканской стране для американских и европейских нефтяных компаний.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет коронавирусные ограничения на выезд в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Грузию через автомобильные пункты пропуска, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.