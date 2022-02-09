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FT: ЕС в случае введения санкций пострадает больше России

Энергетика, торговля, промышленное производство, банковское дело и рынки Европы могут пострадать в случае введения новых санкций против России.
ТАСС
Европейские политики опасаются, что Европа менее подготовлена к «экономической войне», чем Россия.
Lenta.ru
Financial Times напоминает, что Россия - крупнейший поставщик энергоресурсов в ЕС: около 40% импорта природного газа блоком и почти треть импорта сырой нефти приходится на РФ.
ТАСС
"Правда в том, что в Европе нет замены российскому газу", - заявил ведущий аналитик по нефти и газу в BCS Global Markets Рональд Смит.
Газета.Ru

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