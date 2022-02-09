Клуб предлагает футболисту контракт сроком до 2027 года с отступными в размере € 1 млрд. 17-летний Гави в нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах испанской Ла Лиги и Лиги чемпионов, забив два гола и отдав три голевые передачи.
"Депутаты парламента большинством голосов одобрили в среду соглашение о военном сотрудничестве между Словакией и США, подписанное 3 февраля в Вашингтоне госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой минобороны Словакии Ярославом Надем", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался по поводу сведений о том, что у одного из российских фигуристов, выступающих на Олимпиаде, была взята сомнительная допинг-проба.