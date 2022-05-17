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FT: Еврокомиссия рассматривает возможность продажи квот на выброс парниковых газов

Европейская комиссия рассматривает возможность продажи через аукцион сертификатов на выбросы парниковых газов.
RT на русском
Отмечается
, что план ЕК предполагает продажу от 200 до 250 млн сертификатов.
RT на русском
Согласно источникам, Еврокомиссия планирует к концу десятилетия выделить около 200 миллиардов евро, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей.
РИА Новости
Система охватывает примерно половину выбросов ЕС и распространяется на выработку электроэнергии, нефтедобычу, металлургическую и строительную отрасли, бумажную промышленность, внутреннюю гражданскую авиацию и другие.
РИА Новости

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