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FT: Еврокомиссия рассматривает возможность продажи квот на выброс парниковых газов

Европейская комиссия рассматривает возможность продажи через аукцион сертификатов на выбросы парниковых газов.
RT на русском
Отмечается
, что план ЕК предполагает продажу от 200 до 250 млн сертификатов.
RT на русском
Согласно источникам, Еврокомиссия планирует к концу десятилетия выделить около 200 миллиардов евро, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей.
РИА Новости
Система охватывает примерно половину выбросов ЕС и распространяется на выработку электроэнергии, нефтедобычу, металлургическую и строительную отрасли, бумажную промышленность, внутреннюю гражданскую авиацию и другие.
РИА Новости

Подробнее о событии

FT узнала о планах ЕС выдавать больше квот на выбросы углерода
РБК19:38
FT: Еврокомиссия рассматривает возможность продажи квот на выброс парниковых газов
RT на русском19:46
Financial Times: ЕС хочет привлечь 20 млрд евро за счет продажи квот на выбросы углерода
Телеканал 360°19:40
FT: ЕС может начать продавать больше квот на выбросы углерода, чтобы снизить энергозависимость от РФ
Коммерсантъ20:48
FT узнала о решении ЕС привлечь €20 млрд для снижения зависимости от энергоресурсов России
Lenta.ru19:01
FT: ЕК изучает продажу квот на выброс парниковых газов ради снижения зависимости от России
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ЕС будет продавать больше квот на выбросы углерода для снижения влияния санкций против РФ
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