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FT: Еврокомиссия рассматривает возможность продажи квот на выброс парниковых газов

Европейская комиссия рассматривает возможность продажи через аукцион сертификатов на выбросы парниковых газов.
RT на русском
Отмечается
, что план ЕК предполагает продажу от 200 до 250 млн сертификатов.
RT на русском
Согласно источникам, Еврокомиссия планирует к концу десятилетия выделить около 200 миллиардов евро, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей.
РИА Новости
Как отмечает газета, одним из последствий продажи большего количества сертификатов будет падение цены на углеродные квоты, что снизит стоимость использования угля, нефти и газа.
РИА Новости

Подробнее о событии

FT: ЕС может начать продавать больше квот на выбросы углерода, чтобы снизить энергозависимость от РФ
Коммерсантъ20:48
FT: Еврокомиссия рассматривает возможность продажи квот на выброс парниковых газов
RT на русском19:46
FT: ЕК изучает продажу квот на выброс парниковых газов ради снижения зависимости от России
РИА Новости18:35
FT узнала о планах ЕС выдавать больше квот на выбросы углерода
РБК19:38
FT: ЕС решил привлечь 20 миллиардов евро для снижения зависимости от энергоресурсов России
Lenta.ru19:01
Financial Times: ЕС хочет привлечь 20 млрд евро за счет продажи квот на выбросы углерода
Телеканал 360°19:40
ЕС будет продавать больше квот на выбросы углерода для снижения влияния санкций против РФ
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