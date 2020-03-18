Коронавирус

ВедомостиВедомостиFT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

Авторы доклада утверждают, что действия российских СМИ мешают эффективному реагированию на ситуацию с распространением COVID-19. В докладе говорится, что с 22 января в Евросоюзе выявлено почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе нового типа.
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Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

Деловое.ТВ05:57

Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

Piter.tv05:29

Европа обвинила Россию в распространении дезинформации по коронавирусу

ГЛАС.RU03:25

FT узнала о докладе ЕС про распространение Россией фейков о коронавирусе

РБК05:03

Обвинение России в нагнетании паники из-за коронавируса назвали бредом

Live2404:54

СМИ: В секретном докладе ЕС Россию обвинили в распространении фейков о коронавирусе

Росбалт05:18

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

Ведомости03:01
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Общество

Вылет застрявших в Черногории из-за коронавируса россиян задержан

Вывоз застрявших в Черногории российских граждан задержан из-за условий балканской страны.
Газета.Ru 05:38
Финансы

Курс доллара поднялся выше 79 рублей

Курс доллара превысил 79 рублей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:13
Происшествия

СК завершил расследование уголовного дела историка Соколова

РИА Новости 05:00
Общество

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Российская газета 02:38
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Политика

Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по Конституции

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по поправкам в Конституцию РФ, не вызывать у людей нервозность.
РИА Новости 05:45
Общество

Похороны Лимонова будут закрыты для общественности

Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрыты для публики и представителей СМИ, сообщили РБК в пресс-службе партии «Другая Россия».
РБК 02:22
Общество

Дочь бывшего президента Узбекистана приговорена к 13 годам тюрьмы

Суд в Ташкенте увеличил тюремный срок дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой до 13 лет и 4 месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.
МИР 24 05:41
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

Известия 03:37
Путешествия

Ростуризм: за рубежом остаются 100 тысяч организованных туристов из РФ

По обновленным данным Ростуризма, на сегодняшний день число российских путешественников за пределами Российской Федерации доходит до 100 тысяч.
Регион online 05:38
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru вчера в 06:07
Происшествия

Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава

ТАСС 03:56
Авто

Hyundai представила новый седан Elantra

Начиная с базовой комплектации новинка имеет мультимедийный центр, поддерживающий системы Apple CarPlay и Android Auto.
RuNews24.ru 03:57
Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Собака.ru вчера в 12:18
Армия и оружие

США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе

Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
Газета.Ru 03:45
Политика

Путин побывает в Крыму в годовщину воссоединения республики с Россией

ТАСС вчера в 17:03
Общество

Соловьёв назвал причину пожизненного изгнания Ковтуна

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв выгнал в прямом эфире своей авторской программы "Вечер" украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
Царьград 05:13
Экономика

Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году

Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Известия 04:58
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,83%, достигнув $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск.
ТАСС вчера в 14:08
Армия и оружие

Индия решила купить 400 российских танков Т-90С

Инфорос 16 марта в 14:48
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Транспорт

Предупреждающий о фотовидеофиксации знак появится на дорогах России

На российских дорогах появится новый знак, предупреждающий о фотовидеофиксации.
News.ru 04:48
Авто

В России появится новый документ на автомобили

Московский Комсомолец 04:07
Общество

Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос

Известия 04:34
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

РИА Новости 01:40
Экономика

Сбербанк в начале апреля запустит систему быстрых платежей

Сбербанк в настоящее время ведёт подключение к системе быстрых платежей (СБП), она будет доступна в начале апреля.
RT на русском 05:24
Авто

В России запатентовали новый Nissan Juke

Напомним, что официальный дебют нового Nissan Juke состоялся осенью прошлого года.
Daily-Motor.Ru 01:47
Общество

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Туристы со всей Европы, вероятнее всего, заразились коноравирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, пишет Der Spiegel.
РИА Новости 04:49
Общество

Более 200 человек в Москве нарушают режим самоизоляции

В Москве выявлены более 200 человек, которые нарушают режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:46
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