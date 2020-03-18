Авторы доклада утверждают, что действия российских СМИ мешают эффективному реагированию на ситуацию с распространением COVID-19. В докладе говорится, что с 22 января в Евросоюзе выявлено почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе нового типа.

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

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