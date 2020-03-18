с чего всё началось

Авторы доклада утверждают, что действия российских СМИ мешают эффективному реагированию на ситуацию с распространением COVID-19. В докладе говорится, что с 22 января в Евросоюзе выявлено почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе нового типа.

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

Экономика Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.

Политика Депутат рассказал, как дачи помогут россиянам в борьбе с коронавирусом Наличие у россиян дачных участков с огородами позволит им в случае распространения коронавируса изолироваться и обеспечить себя урожаем, что в свою очередь позволит избежать заражения, считает председатель комитета Госдумы по образованию и науке, политик, историк и политолог Вячеслав Никонов.

Здоровье В Китае назвали ошибки европейских врачей при лечении коронавируса Врачи из китайского города Ухань, где возник очаг коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.

Политика Песков отреагировал на «дезинформационную кампанию» из-за коронавируса Robert Michael / Globallookpress Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что российские СМИ якобы развернули кампанию против Запада из-за коронавируса.

Происшествия Убившего женщину в суде Первоуральска задержали В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.

Общество Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.

Экономика Сбербанк в апреле подключится к Системе быстрых платежей Сбербанк начал подключаться к Системе быстрых платежей (СБП), клиентам она станет доступна в первых числах апреля, сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова.

Экономика Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.

Политика У депутата Рады заподозрили коронавирус Киев, 18 марта 2020, 13:17 — REGNUM Среди депутатов Верховной рады Украины распространяются слухи о том, что один из их коллег — Срегей Шахов — заразился коронавирусом, сообщило 18 марта издание Strana.ua.

Музыка «Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.