Коронавирус

ВедомостиВедомостиFT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

Авторы доклада утверждают, что действия российских СМИ мешают эффективному реагированию на ситуацию с распространением COVID-19. В докладе говорится, что с 22 января в Евросоюзе выявлено почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе нового типа.
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с чего всё началось
Российские государственные и «прокремлевские» СМИ запустили «кампанию по дезинформации» вокруг пандемии коронавируса для обострения кризиса в западных странах, говорится в докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) для внутреннего пользования, с которым ознакомилась
 газета The Financial Times.
Ведомости03:01

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Евросоюз вслед за США обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Lenta.ru06:11

Financial Times: Евросоюз обвинил Россию в дезинформации по коронавирусу

URA.Ru06:40

Евросоюз заподозрил Россию в фейках о коронавирусе

Московский Комсомолец06:12

FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу

Газета.Ru06:42

Евросоюз заподозрил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Эхо Москвы07:05

FT узнала о докладе ЕС про распространение Россией фейков о коронавирусе

РБК05:03

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

Ведомости03:01
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Политика

Путин назначил день голосования по поправкам в Конституцию

Владимир Путин подписал указ о назначении 22 апреля днем голосования по поправкам в Конституцию.
Би-порт вчера в 14:11
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Месси решил остаться в «Барселоне» только в случае покупки Неймара

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Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
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Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс

Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
REGNUM 02:28
Политика

Эксперт ООН заявил, что американцы разработали коронавирус в 2015 году

Коронавирус нового типа COVID-19 был разработан в одной из лабораторий Соединенных Штатов Америки еще в 2015 году.
Городовой 05:03
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Политика

Депутат рассказал, как дачи помогут россиянам в борьбе с коронавирусом

Наличие у россиян дачных участков с огородами позволит им в случае распространения коронавируса изолироваться и обеспечить себя урожаем, что в свою очередь позволит избежать заражения, считает председатель комитета Госдумы по образованию и науке, политик, историк и политолог Вячеслав Никонов.
РИА Новости 05:38
Здоровье

В Китае назвали ошибки европейских врачей при лечении коронавируса

Врачи из китайского города Ухань, где возник очаг коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
БИЗНЕС Online вчера в 10:52
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $28 за баррель

Цена барреля нефти марки Brent к 12.51 мск на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась до $27,65, WTI – до $25,39.
Ведомости 06:20
Политика

Песков отреагировал на «дезинформационную кампанию» из-за коронавируса

Robert Michael / Globallookpress Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что российские СМИ якобы развернули кампанию против Запада из-за коронавируса.
РЕН ТВ 06:59
Происшествия

Убившего женщину в суде Первоуральска задержали

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Газета.Ru 05:26
Общество

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
РБК 07:05
Политика

Валенса призвал Польшу и Россию урегулировать исторические разногласия

Польша и Россия должны в первую очередь урегулировать исторические вопросы, считает экс-президент республики Лех Валенса.
РИА Новости 04:37
Общество

Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин подал в суд на свою бывшую гражданскую жену, телеведущую Юлию Барановскую.
РБК 06:37
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Политика

Замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от занимаемой должности.
Коммерсантъ 07:29
Происшествия

Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Коммерсантъ 06:39
Армия и оружие

США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе

Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
Газета.Ru 03:45
Общество

Более 200 нарушителей режима изоляции найдены в Москве с помощью камер

RT на русском 05:58
Общество

Дочь первого президента Узбекистана приговорили к 13 годам тюрьмы

Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова проведет более 13 лет в тюрьме.
Вести.Ru 06:19
Экономика

Сбербанк в апреле подключится к Системе быстрых платежей

Сбербанк начал подключаться к Системе быстрых платежей (СБП), клиентам она станет доступна в первых числах апреля, сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова.
Ведомости 05:26
Экономика

Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году

Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Известия 04:58
Общество

В России утвердили правила для больничных при карантине из-за коронавируса

Правительство России утвердило временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности при карантине из-за коронавируса.
Lenta.ru 07:25
Политика

У депутата Рады заподозрили коронавирус

Киев, 18 марта 2020, 13:17 — REGNUM Среди депутатов Верховной рады Украины распространяются слухи о том, что один из их коллег — Срегей Шахов — заразился коронавирусом, сообщило 18 марта издание Strana.ua.
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Общество

За сутки коронавирус выявили еще в 15 регионах России

За последние сутки в России заболевания новым коронавирусом выявили сразу в 15 регионах, пишет «Интерфакс» по сообщению оперативного штаба.
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«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Народные новости вчера в 09:46
Общество

Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Коммерсантъ вчера в 12:14
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Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

РИА Новости вчера в 15:12
Армия и оружие

Британские военные обзаведутся наземными роботами

Министерство обороны Великобритании заключило с компаниями Horiba Mira и QinetiQ контракты на поставку в общей сложности пяти наземных роботов.
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