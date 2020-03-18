Коронавирус
ВедомостиFT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
Авторы доклада утверждают, что действия российских СМИ мешают эффективному реагированию на ситуацию с распространением COVID-19. В докладе говорится, что с 22 января в Евросоюзе выявлено почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе нового типа.
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с чего всё началось
Российские государственные и «прокремлевские» СМИ запустили «кампанию по дезинформации» вокруг пандемии коронавируса для обострения кризиса в западных странах, говорится в докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) для внутреннего пользования, с которым ознакомилась газета The Financial Times.Ведомости03:01
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Политика
Путин назначил день голосования по поправкам в Конституцию
Владимир Путин подписал указ о назначении 22 апреля днем голосования по поправкам в Конституцию.
Футбол
Месси решил остаться в «Барселоне» только в случае покупки Неймара
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Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Музыка
Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс
Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
Политика
Эксперт ООН заявил, что американцы разработали коронавирус в 2015 году
Коронавирус нового типа COVID-19 был разработан в одной из лабораторий Соединенных Штатов Америки еще в 2015 году.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Политика
Депутат рассказал, как дачи помогут россиянам в борьбе с коронавирусом
Наличие у россиян дачных участков с огородами позволит им в случае распространения коронавируса изолироваться и обеспечить себя урожаем, что в свою очередь позволит избежать заражения, считает председатель комитета Госдумы по образованию и науке, политик, историк и политолог Вячеслав Никонов.
Здоровье
В Китае назвали ошибки европейских врачей при лечении коронавируса
Врачи из китайского города Ухань, где возник очаг коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $28 за баррель
Цена барреля нефти марки Brent к 12.51 мск на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась до $27,65, WTI – до $25,39.
Политика
Песков отреагировал на «дезинформационную кампанию» из-за коронавируса
Robert Michael / Globallookpress Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что российские СМИ якобы развернули кампанию против Запада из-за коронавируса.
Происшествия
Убившего женщину в суде Первоуральска задержали
В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Общество
Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
Политика
Валенса призвал Польшу и Россию урегулировать исторические разногласия
Польша и Россия должны в первую очередь урегулировать исторические вопросы, считает экс-президент республики Лех Валенса.
Общество
Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую
Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин подал в суд на свою бывшую гражданскую жену, телеведущую Юлию Барановскую.
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Политика
Замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от занимаемой должности.
Происшествия
Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии
Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Армия и оружие
США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе
Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
Общество
Дочь первого президента Узбекистана приговорили к 13 годам тюрьмы
Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова проведет более 13 лет в тюрьме.
Экономика
Сбербанк в апреле подключится к Системе быстрых платежей
Сбербанк начал подключаться к Системе быстрых платежей (СБП), клиентам она станет доступна в первых числах апреля, сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова.
Экономика
Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году
Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Общество
В России утвердили правила для больничных при карантине из-за коронавируса
Правительство России утвердило временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности при карантине из-за коронавируса.
Политика
У депутата Рады заподозрили коронавирус
Киев, 18 марта 2020, 13:17 — REGNUM Среди депутатов Верховной рады Украины распространяются слухи о том, что один из их коллег — Срегей Шахов — заразился коронавирусом, сообщило 18 марта издание Strana.ua.
Общество
За сутки коронавирус выявили еще в 15 регионах России
За последние сутки в России заболевания новым коронавирусом выявили сразу в 15 регионах, пишет «Интерфакс» по сообщению оперативного штаба.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Армия и оружие
Британские военные обзаведутся наземными роботами
Министерство обороны Великобритании заключило с компаниями Horiba Mira и QinetiQ контракты на поставку в общей сложности пяти наземных роботов.
Кино