Коронавирус

ВедомостиВедомостиFT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

Авторы доклада утверждают, что действия российских СМИ мешают эффективному реагированию на ситуацию с распространением COVID-19. В докладе говорится, что с 22 января в Евросоюзе выявлено почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе нового типа.
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с чего всё началось
Российские государственные и «прокремлевские» СМИ запустили «кампанию по дезинформации» вокруг пандемии коронавируса для обострения кризиса в западных странах, говорится в докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) для внутреннего пользования, с которым ознакомилась
 газета The Financial Times.
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Политика

Обращение Зеленского сопроводили субтитрами с признанием в убийстве

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Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
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Lenta.ru 11:40
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РЕН ТВ 13:05
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Ubisoft проведёт бесплатные выходные в Assassin’s Creed: Odyssey.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо.
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