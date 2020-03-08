с чего всё началось

Авторы доклада утверждают, что действия российских СМИ мешают эффективному реагированию на ситуацию с распространением COVID-19. В докладе говорится, что с 22 января в Евросоюзе выявлено почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе нового типа.

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

Финансы Курс доллара поднялся выше 80 рублей К 18:18 (мск) курс доллара расчетами "завтра" рос на 4,5 рубля — до 79,94 рубля, курс евро — на 3,85 рубля, до 86,75.

Политика Кадыров ответил на обвинение ЕС в дезинформации по коронавирусу Европейская служба внешних связей обвинила провластные российские СМИ в распространении дезинформации о коронавирусе с целью обострения кризиса путем подрыва доверия к национальным системам здравоохранения и западным правительствам.

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