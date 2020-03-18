Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях. Авторы закрытого доклада утверждают, что таким образом Москва пытается разделить Европу, посеяв панику и страх. С аналогичными обвинениями ранее выступал Госдепартамент США.В источнике
С чего всё начиналось
Российские государственные и «прокремлевские» СМИ запустили «кампанию по дезинформации» вокруг пандемии коронавируса для обострения кризиса в западных странах, говорится в докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) для внутреннего пользования, с которым ознакомилась газета The Financial Times.