Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

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Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

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Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета РФ на 2020 год

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

В правительстве заявили об отсутствии дефицита продовольствия в России

В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек

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Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях. Авторы закрытого доклада утверждают, что таким образом Москва пытается разделить Европу, посеяв панику и страх. С аналогичными обвинениями ранее выступал Госдепартамент США.