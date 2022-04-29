КоммерсантъFT: Германия и Греция увеличат поставки газа в Болгарию и ПольшуГермания и Греция увеличат объемы прокачки газа через пункты пропуска Кулата-Сидирокастро (Болгария) и Малнов (Польша), сообщает Financial Times со ссылкой на данные немецкого и греческого газовых операторов.Коммерсантъ27 апреля «Газпром» остановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях.ИзвестияОбъем обратной прокачки по газопроводу «Ямал — Европа» составляет около 30 млн кубометров в сутки.BFM.ruПрезидент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.ТАССЧитать далееСвернутьМолваМолваГазета.RuПрофильREGNUMРамблерПодробнее о событииFT: Германия и Греция увеличат поставки газа в Болгарию и ПольшуКоммерсантъ01:27FT: Германия и Греция готовы увеличить поставки газа в Болгарию и ПольшуLenta.ru00:17FT: Германия и Греция готовы увеличить поставки газа в Болгарию и ПольшуТАСС22:09Financial Times: Германия и Греция планируют увеличить поставки газа в Болгарию и ПольшуBFM.ru23:05Германия и Греция готовятся увеличить поставки газа в Болгарию и ПольшуREGNUM22:59FT: Германия и Греция готовы увеличить поставки газа в Болгарию и ПольшуГазета.Ru22:32Германия и Греция готовы увеличить поставки газа в Болгарию и ПольшуМосковский Комсомолец23:52Показать ещёОценить154Поделиться