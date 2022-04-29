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FT: Германия и Греция увеличат поставки газа в Болгарию и Польшу

Германия и Греция увеличат объемы прокачки газа через пункты пропуска Кулата-Сидирокастро (Болгария) и Малнов (Польша), сообщает Financial Times со ссылкой на данные немецкого и греческого газовых операторов.
Коммерсантъ
27 апреля «Газпром» остановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях.
Известия
Объем обратной прокачки по газопроводу «Ямал — Европа» составляет около 30 млн кубометров в сутки.
BFM.ru
Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.
ТАСС

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FT: Германия и Греция увеличат поставки газа в Болгарию и Польшу
Коммерсантъ01:27
FT: Германия и Греция готовы увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу
Lenta.ru00:17
FT: Германия и Греция готовы увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу
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Financial Times: Германия и Греция планируют увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу
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Германия и Греция готовятся увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу
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FT: Германия и Греция готовы увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу
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Германия и Греция готовы увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу
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