"Вариант, который может иметь смысл для обеих сторон, предполагает заключение долгосрочных контрактов по ценам значительно ниже сегодняшних спотовых, но значительно превышающим средние исторические значения", — подчеркивается в материале.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
Руководивший в прошлом легендарной группой «Ласковый май» продюсер рассказал, что в конце июня на Троекуровском кладбище в Москве похоронили не прах экс-солиста коллектива Юрия Шатунова, а всего лишь пустую капсулу.