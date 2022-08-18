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FT: Импортеры газа из ЕС хотят попросить Норвегию снизить цены

В Европе полагают, что из-за энергетического кризиса Норвегия должна поставлять газ по цене ниже рыночной.
Коммерсантъ
Подробно о ценах на газ в Европе рассказало
 издание Financial Times.
ТУТ НЬЮС
Берг отметил, что, хотя любое снижение цены может быть политически трудным, Осло заинтересовано в том, чтобы внести свой вклад в стабилизацию европейской экономики.
ПРАЙМ
"Вариант, который может иметь смысл для обеих сторон, предполагает заключение долгосрочных контрактов по ценам значительно ниже сегодняшних спотовых, но значительно превышающим средние исторические значения", — подчеркивается в материале.
РИА Новости

Подробнее о событии

Financial Times: в Европе призывают Норвегию снизить цену на экспортируемый газ
RT на русском07:43
FT: импортеры из ЕС призвали Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной
РИА Новости07:39
FT: импортеры ЕС заявили, что Норвегии необходимо снизить цену на экспортируемый газ
ТАСС03:22
Financial Times: импортеры газа из ЕС призвали Норвегию продавать газ по сниженной цене
Lenta.ru06:31
ЕС намерен удешевить норвежский газ
Нефтегазовая вертикаль04:17
FT: импортеры из ЕС говорят о необходимости снижения Норвегией цены на экспортируемый газ
Газета.Ru06:53
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