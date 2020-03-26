Коронавирус
Мой БрянскFT: КНДР просит о помощи из-за коронавируса
КНДР негласно обратилась за международной помощью в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Financial Times. По информации издания, республика заинтересована в приобретении тестов на коронавирус.
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Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Политика
Си Цзиньпин призвал G20 отменить налоговые пошлины
«Члены G20 должны принять совместные меры, отменить налоговые пошлины, устранить барьеры, обеспечить свободное обращение товаров, послать мощный сигнал, чтобы повысить боевой дух мировой экономики», — приводит ТАСС слова Си Цзиньпина.
Технологии
Wargaming подала иск в США против «БлицТим»
Компания Wargaming.net Limited подала иск против разработчика игр «БлицТим» (Blitz Team LLC) в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусной инфекцией
О смерти двух пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве сообщили в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Политика
Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию.
Общество
За нарушение введенных из-за коронавируса правил наказали 500 человек
«За нарушение административного законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, привлечено к ответственности более 500 лиц», — сказала Волк.
Общество
В Татарстане на неделю закрывают все торговые центры
С 28 марта по 5 апреля в Татарстане приостанавливают работу все торгово-развлекательные центры.
Политика
Страны G7 обсудили ситуацию на Украине
Страны G7 призвали РФ соблюдать обязательства по минским соглашениям, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
Общество
Лев Лещенко переведен в реанимацию
Общество
Сотрудника аппарата правительства проверяют на коронавирус
«Во всех помещениях, где находился потенциально заболевший, проведена дезинфекция», —цитирует сообщение правительства ТАСС.
Политика
Правительство хочет получить полномочия по введению режима ЧС в России
«Предлагается наделить правительство РФ (координационный орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части»,— говорится в пояснительной записке.
Общество
Срок сдачи годовой отчетности перенесли на неделю
Указом Президента РФ 25.03.2020 № 206 следующая неделя объявлена нерабочей.
Здоровье
О лекарствах против коронавируса рассказал доктор Мясников
В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.
Здоровье
В ВОЗ признали самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о том, что самоизоляция сама по себе не является эффективной мерой в борьбе против коронавируса.
Общество
Родителей волгоградских школьников пугают ложной информацией по СМС
Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, на территории города неизвестные стали распространять ложную информацию о рейдовых мероприятиях по торговым центрам и просить волгоградцев пересылать ложное сообщение своим знакомым.
Кино
Умер известный актер озвучивания Сергей Смирнов
В этот четверг, 26 марта, жителям России стало известно о внезапной кончине актера Центрального академического театра Российской армии Сергея Смирнова.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Религия
В РПЦ прокомментировали призыв Собянина не ходить в церковь
В РПЦ с пониманием относятся к рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области гражданам "воздержаться от посещения религиозных объектов", но храмы закрывать не будут.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Футбол
Экс-форвард «Амкара» призвал приостановить чемпионат Белоруссии
Нападающий солигорского «Шахтёра» Дарко Бодул, известный по выступлениям за «Амкар», призвал остановить чемпионат Белоруссии из-за пандемии коронавируса.
Политика
Лидеры G20 приняли документ по итогам саммита по коронавирусу
Лидеры G20 приняли итоговое заявление по итогам саммита по коронавирусу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Гаджеты
Скидки до 8000 рублей в официальном магазине HONOR на AliExpress Tmall
Специальное предложение стартует на странице официального магазина HONOR на платформе AliExpress Tmall 27 марта и продлится до 31 марта.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Вход в парки Москвы заблокируют
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач
Российский врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал, что хотя чеснок и не поможет вылечиться от коронавирусной инфекции, зато укрепит иммунитет, таким образом, понизив шансы заражения.
Транспорт
ГИБДД временно отменила санкции за нарушение сроков регистрации авто
В МВД пояснили, что госуслуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Политика
Путин и Макрон обсудили противодействие коронавирусу
Президенты России и Франции в телефонном разговоре проинформировали друг друга о введенных мерах по противодействию коронавирусу COVID-19 и минимизации негативных социально-экономических последствий.
Происшествия
ФСБ задержала фигуранта дела о нападении на псковских десантников
Во Владимирской области задержали 37-летнего уроженца Чечни Майрбека Башаева, причастного к нападению на псковских десантников в Аргунском ущелье в 2000 году, сообщается на сайте ФСБ.