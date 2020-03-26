КНДР негласно обратилась за международной помощью в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Financial Times. По информации издания, республика заинтересована в приобретении тестов на коронавирус.

Политика Си Цзиньпин призвал G20 отменить налоговые пошлины «Члены G20 должны принять совместные меры, отменить налоговые пошлины, устранить барьеры, обеспечить свободное обращение товаров, послать мощный сигнал, чтобы повысить боевой дух мировой экономики», — приводит ТАСС слова Си Цзиньпина.

Общество В Москве скончались два пациента с коронавирусной инфекцией О смерти двух пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве сообщили в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Политика Страны G7 обсудили ситуацию на Украине Страны G7 призвали РФ соблюдать обязательства по минским соглашениям, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.

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Здоровье О лекарствах против коронавируса рассказал доктор Мясников В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.

Здоровье В ВОЗ признали самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о том, что самоизоляция сама по себе не является эффективной мерой в борьбе против коронавируса.

Общество Родителей волгоградских школьников пугают ложной информацией по СМС Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, на территории города неизвестные стали распространять ложную информацию о рейдовых мероприятиях по торговым центрам и просить волгоградцев пересылать ложное сообщение своим знакомым.

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