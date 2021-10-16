Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие. Об этом в субботу сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники в правительственных кругах США и ряда азиатских стран.

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С чего всё началось Как сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, запуск произошел в августе, а возможности передовой космической разработки КНР шокировали Пентагон. Lenta.ru 18:01