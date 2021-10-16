Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие. Об этом в субботу сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники в правительственных кругах США и ряда азиатских стран.В источнике
Власти Кабо-Верде выдали США гражданина Венесуэлы колумбийского происхождения Алекса Сааба, который обвиняется Соединенными Штатами в отмывании $350 млн через американскую финансовую систему в интересах венесуэльского правительства.
Авиационные силы поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) вылетели в расчетный район посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-18», на борту которого находятся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
Для снижения влияния связанных с высоким уровнем холестерина факторов рекомендуется есть больше фруктов, цельнозерновых продуктов, овощей, придерживаться диеты с низким содержанием соли, ограничить количество животных жиров в пище, не употреблять жирные сорта рыбы и мяса.