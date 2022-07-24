Будьте в Плюсе

FT: Китай с начала года не инвестировал в РФ в рамках инициативы «Один пояс — один путь»

По данным Green Finance & Development Centre, объем инвестиций в рамках проекта «Один пояс — один путь» по итогам полугодия составил $28,4 млрд.
Коммерсантъ
Крупнейшим партнером Китая в первом полугодии 2022 года стала Саудовская Аравия.
ТАСС
Стороны заключили соглашения на $5,5 млрд, а в 2021 году Китай инвестировал больше $10 млрд в инфраструктурные проекты в Ираке.
ТАСС
За первую половину 2022 года общая сумма вложений в рамках программы в 147 странах достигла $28,4 млрд по сравнению с $29,6 млрд за тот же период прошлого года.
ТАСС

Подробнее о событии

FT — Китай прекратил инвестиции в РФ по программе «Один пояс — один путь»
REGNUM14:46
Bloomberg: инвестиции РФ в проект «Один пояс — один путь» сократились до нуля
Ведомости13:24
Эксперты заявили о сокращении до нуля инвестиций в России в проекте Китая «Один пояс»
Forbes11:34
FT: Китай с начала года не инвестировал в РФ в рамках инициативы «Один пояс — один путь»
Газета.Ru13:04
Китай с начала 2022 года не инвестировал в Россию в рамках инициативы «Один пояс — один путь»
Коммерсантъ12:44
FT: Китай с начала года не инвестировал в РФ в рамках инициативы «Один пояс - один путь»
ТАСС12:29
FT: Китай перестал вкладывать в РФ в рамках проекта «Один пояс — один путь»
ИА Красная Весна13:11

Интересное

«Ахмат» одержал волевую победу над «Факелом» в матче РПЛ

Грозненский «Ахмат» в матче второго тура МИР РПЛ дома победил воронежский «Факел».
Матч ТВ14:53

Главу минобороны Польши высмеяли после слов о создании сильнейшей армии в НАТО

Вице-премьера и главу минобороны Польши Мариуша Блащака высмеяли в Сети после слов о создании сильнейшей сухопутной армии в НАТО.
Известия13:45

WSJ: сооснователь Google Брин подал на развод из-за романа жены с Илоном Маском

Сооснователь Google Сергей Брин подал на развод с женой из-за ее романа с главой Tesla Илоном Маском.
Lenta.ru13:34

TAC: в США наблюдается нехватка новобранцев в армии

«Нехватка новобранцев — последняя из череды неудач, обрушившихся на американскую армию, начиная с катастрофического вывода войск из Афганистана», — написал он.
RT на русском13:49

ВМФ России уничтожил в порту Одессы военный корабль Украины и склад с ракетами Harpoon

«В морском порту города Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon», — сообщили в ведомстве.
RT на русском05:49

Захарова сравнила слова Йеллен об экономике США со смертью Ленина

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя слова главы Минфина США Джанет Йеллен о замедлении роста американской экономики, упомянула о смерти Владимира Ленина.
РБК14:08

Лавров сообщил о третьем участнике конвоя для судов с зерном с Украины

Кроме России и Турции суда с украинским зерном в Черном море будет сопровождать еще один участник, которого определят позднее, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на встрече с постоянными представителями стран — членов Лиги арабских государств.
РБК12:51

Американский офицер Блэк назвал действия Вашингтона в отношении Москвы иррациональными

Руководство США собственноручно загоняет себя в тупик с помощью санкционной политики против России, которая приводит к росту цен на энергоносители, написал в Twitter экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк.
РИА Новости13:43

На рынке РФ кроссовер CHANGAN UNI-K получит полный привод

Китайский автопроизводитель Changan сообщил сколько будет стоить новый кроссовер Uni-K на российском рынке.
Новые автомобили09:32

Мэр Сочи Копайгородский ввел режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней

Мэр Сочи Алексей Копайгородский ввел в городе режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
РИА Новости09:44