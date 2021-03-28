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РИА Новости

FT: Китай увеличил железнодорожные перевозки грузов через Россию

Быстрое восстановление Китая после пандемии вместе с нехваткой контейнеров и увеличением срока поставок по морю сделали железнодорожную транспортировку грузов в Европу через Азию и Россию более привлекательной для Поднебесной, об этом пишет Financial Times.В источнике
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Быстрое восстановление китайской экономики после пандемии в сочетании с увеличением срока поставок морем и ростом цен сделали более привлекательной доставку грузов в Европу железнодорожным транспортом через Азию и Россию, пишет
 Financial Times.

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