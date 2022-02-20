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FT: Крупнейшие западные нефтяные компании запланировали обратный выкуп акций на $41 млрд

Обратный выкуп собственных ценных бумаг на сумму порядка 41 млрд долларов будет произведен семью сильными нефтегазовыми предприятиями Запада, пишет газета Financial Times.
ФАН
Семь крупнейших западных нефтегазовых компаний — BP, Shell, ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies, Eni и Equinor — планируют в этом году провести обратный выкуп своих акций на общую сумму $41 млрд.
Коммерсантъ
Инвесткомпания Bernstein Research оценивает общую сумму чуть ниже — в $38 млрд.
Коммерсантъ
Ожидается, что еще порядка 50 млрд долларов данные организации должны будут выплатить акционерам в виде дивидендов.
ФАН

Подробнее о событии

Западные нефтяные компании планируют выкуп своих акций на $41 млрд
ИА Красная Весна12:13
FT: семь крупных нефтегазовых концернов выкупят акции на 41 млрд долларов
ФАН12:12
FT: крупнейшие западные нефтяные компании вознамерились осуществить обратный выкуп акций на 41 млрд долларов
Ореанда-Новости11:43
FT: Крупнейшие западные нефтяные компании запланировали обратный выкуп акций на $41 млрд
Коммерсантъ11:19

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