КоммерсантъFT: Крупнейшие западные нефтяные компании запланировали обратный выкуп акций на $41 млрдОбратный выкуп собственных ценных бумаг на сумму порядка 41 млрд долларов будет произведен семью сильными нефтегазовыми предприятиями Запада, пишет газета Financial Times.ФАНСемь крупнейших западных нефтегазовых компаний — BP, Shell, ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies, Eni и Equinor — планируют в этом году провести обратный выкуп своих акций на общую сумму $41 млрд.КоммерсантъИнвесткомпания Bernstein Research оценивает общую сумму чуть ниже — в $38 млрд.КоммерсантъОжидается, что еще порядка 50 млрд долларов данные организации должны будут выплатить акционерам в виде дивидендов.ФАНЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЗападные нефтяные компании планируют выкуп своих акций на $41 млрдИА Красная Весна12:13FT: семь крупных нефтегазовых концернов выкупят акции на 41 млрд долларовФАН12:12FT: крупнейшие западные нефтяные компании вознамерились осуществить обратный выкуп акций на 41 млрд долларовОреанда-Новости11:43FT: Крупнейшие западные нефтяные компании запланировали обратный выкуп акций на $41 млрдКоммерсантъ11:19Показать ещёОценить4Поделиться