Будьте в Плюсе

FT: МВФ заявил, что не готов в скором времени принять решение о конфискации резервов РФ

Международный валютный фонд (МВФ) оценил вероятность конфискации золотовалютных резервов России в связи с ситуацией вокруг Украины.
Lenta.ru
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы.
РИА Новости
Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.
РИА Новости
В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.
РИА Новости

Подробнее о событии

В МВФ заявили, что не готовы в скором времени принимать решение о конфискации резервов РФ
ТАССвчера в 14:57
В МВФ заявили, что не готовы принимать решение о конфискации резервов РФ
ИА Красная Веснавчера в 15:10
В МВФ обсудят идею конфискации валютных резервов российского Центробанка
Газета.Ruвчера в 10:14
В МВФ рассмотрят вопрос о конфискации валютных резервов Центробанка России
Вестник Кавказавчера в 10:42
Financial Times сообщила, что в МВФ обсудят идею конфискации российских валютных резервов
Комсомольская правдавчера в 10:30
МВФ планирует обсудить идею конфискации российских золотовалютных резервов
ФАНвчера в 10:58
Financial Times: в МВФ обсудят идею конфискации российских валютных резервов
РИА Новостивчера в 09:55

Интересное

Bloomberg: Турция хочет истребители F-35 за одобрение заявок Финляндии и Швеции в НАТО

Турция рассчитывает на включение в программу производства истребителей F-35 за одобрение вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
ТАССвчера в 16:37

Пентагон заявил об 11 возможных столкновениях американских военных с НЛО

Пентагон сообщил об 11 случаях, когда американские военные могли столкнуться с неопознанными летающими объектами (НЛО), пишет ТАСС со ссылкой на заместителя директора разведки ВМС США Скотта Брэя.
Lenta.ruвчера в 15:57

Полузащитник «ПСЖ» Ди Мария согласовал контракт с «Ювентусом»

34-летний аргентинский вингер французского клуба « ПСЖ » Анхель Ди Мария согласовал условия контракта с туринской командой « Ювентус », сообщило издание Goal.
Metaratingsвчера в 05:42

Bloomberg: США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая

Лицензия, срок действия которой истекает 25 мая, позволила России продолжить производить выплаты по облигациям.
ТАССвчера в 13:59

Россия снимет ограничения на пересечение границы с Грузией, ДНР и ЛНР

Россия снимает коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы с Грузией и республиками Донбасса, соответствующее постановление подписал вице-премьер Михаил Мишустин.
РБКвчера в 16:46

Канада ввела запрет на въезд в страну для президента России

Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино объявил о запрете въезда в страну для примерно тысячи попавших ранее под санкции граждан РФ, включая российского президента Владимира Путина, из-за ситуации на Украине.
Интерфакс17:34

РВ: Танковый ас из группировки «О» получил три попадания и уничтожил танки боевиков ВСУ

В ходе боев по окружению группировки ВСУ в Северодонецке танк комбата получил три попадания, но продолжил вести огонь.
ГЛАС.RUвчера в 15:59

Венесуэла подтвердила снятие санкций США на работу нефтяников в стране

Переговоры между США и Венесуэлой о снятии нефтяного эмбарго возобновились после начала Россией специальной операции на Украине и введения против Москвы санкций на поставку нефти.
РБК17:25

Пентагон не нашел вины военных США в гибели более 50 сирийцев при ударе в 2019 году

Расследование Пентагона установило отсутствие вины военнослужащих США в гибели более 50 сирийцев, в том числе мирных жителей, в результате авиаудара по населенному пункту Эль-Багуз в 2019 году.
Lenta.ru17:09

Актер Сергей Безруков призвал вернуть зрителям в РФ хорошее и серьезное кино

У Российской Федерации появилась хорошая возможность вернуть зрителям желание смотреть хорошее и серьезное кино.
Solenka.infoвчера в 11:11