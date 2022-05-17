Lenta.ruFT: МВФ заявил, что не готов в скором времени принять решение о конфискации резервов РФМеждународный валютный фонд (МВФ) оценил вероятность конфискации золотовалютных резервов России в связи с ситуацией вокруг Украины.Lenta.ruЗападные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы.РИА НовостиМинистр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.РИА НовостиВ ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаГазета.RuRuposters.ruОбщественная служба новостейYakutsk.ruFrank MediaКомсомольская правдаЭкономика сегодняLife.ruЯмал-МедиаФАНПодробнее о событииВ МВФ заявили, что не готовы в скором времени принимать решение о конфискации резервов РФТАССвчера в 14:57В МВФ заявили, что не готовы принимать решение о конфискации резервов РФИА Красная Веснавчера в 15:10В МВФ обсудят идею конфискации валютных резервов российского ЦентробанкаГазета.Ruвчера в 10:14В МВФ рассмотрят вопрос о конфискации валютных резервов Центробанка РоссииВестник Кавказавчера в 10:42Financial Times сообщила, что в МВФ обсудят идею конфискации российских валютных резервовКомсомольская правдавчера в 10:30МВФ планирует обсудить идею конфискации российских золотовалютных резервовФАНвчера в 10:58Financial Times: в МВФ обсудят идею конфискации российских валютных резервовРИА Новостивчера в 09:55Показать ещёОценить421Поделиться