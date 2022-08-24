Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу "Дружба", пишет Financial Times со ссылкой на сотрудника предприятия.
Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Вашингтона, написал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative.
Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН фотосвидетельства обстрелов Украиной Запорожской АЭС, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, трансляция велась в YouTube международной организации.