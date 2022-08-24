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FT: Польша решила не поставлять нефть на НПЗ в немецкий Шведт для замены импорта из России

Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу "Дружба", пишет Financial Times со ссылкой на сотрудника предприятия.
РИА Новости
Газета уточнила, что НПЗ рассматривает возможность поставок через польский порт Гданьск.
РИА Новости
В Германии прогнозируют энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа.
РИА Новости
Горожане опасаются закрытия местного НПЗ, который зависит от российских поставок по трубопроводу «Дружба».
News.ru

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FT: Польша решила не поставлять нефть на НПЗ в немецкий Шведт для замены импорта из РФ
NVL23:18
Польша отказалась поставлять нефть в Германию
REGNUM23:18
FT: Польша отказалась поставлять нефть в Германию для замены импорта из РФ
Pravda.Ru23:10
FT: Польша не станет поставлять нефть на НПЗ в немецкий Шведт для замены импорта из России
News.ru23:17
FT: Польша решила не поставлять нефть на НПЗ в немецкий Шведт для замены импорта из России
РИА Новости22:57

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