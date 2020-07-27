Политика
Газета.RuFT: Россия больше не является сильнейшим соперником США
За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, теперь эту роль выполняет Китай.
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«Сложный треугольник». Почему США, Россия и Китай никогда не договорятся
Национальная служба новостей09:08
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Здоровье
Итальянский остров без больных коронавирусом поставил ученых в тупик
На острове живет один единственный врач, который до сих пор беспокоится о вспышке среди 800 жителей острова.
Evo-rus.com 09:44
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости 08:47
Шоу-бизнес
50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой
Популярный российский исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с девушкой на 30 лет младше его.
Территория новостей 02:42
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Общество
Роспотребнадзор не нашел коронавируса на пляжах Кубани
Роспотребнадзор 27 июля сообщил, что на курортах Краснодарского края вспышки коронавируса не фиксируются.
Блокнот Краснодар 09:06
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозах и сильном ветре до конца дня
Агентство Москва 09:03
Происшествия
Начальник архива в Туле присвоила земельные участки на 100 млн рублей
Тульская пресса 08:43
Космос
Объявлена дата полёта ровера Perseverance на Марс
Полёт продлится около семи месяцев, после чего, как сообщается, ровер достигнет пункта назначения, спустится на поверхность Марса и приступит к работе.
Машины и Механизмы 03:05
Политика
Чем обернется для России победа Джо Байдена на выборах в США
Чем обернется для России победа Джо Байдена на выборах в США До намеченных на 3 ноября президентских выборов в США остается чуть больше трех месяцев, и их исход, кажется, становится все более непредсказуемым.
Коммерсантъ вчера в 18:09
Общество
Интерес к россиян «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии
На фоне ограничений на выезд, ввееденных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.
РБК 09:44
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
Общество
Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса
Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Экономика
Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года
В последний раз золото стоило больше 1910 долларов за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Вечерняя Москва вчера в 23:56
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра науки Лукашевич
Мосгорсуд в понедельник признал законным арест бывшего замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич по делу о хищении более 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:28
Футбол
«Зенит» объявил о переходе игрока «Ливерпуля»
Life.ru 08:24
Здоровье
Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека
Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1». Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Генерал-полковник отметила, что к преступлениям в налоговой сфере традиционно относят четыре статьи УК РФ: 198, 199.1, 199.2, а также 159 «мошенничество».
vtomske.ru 06:05
Политика
Посол Украины в США заявил о готовности отключить Россию от SWIFT
Напомним, 11 июля политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что Европа не отменит санкции против России ни при каких обстоятельствах.
ИА Новороссия 04:05
Политика
Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием
Министр отметил, что законы Польши, обеспечивающие женщинам защиту от домашнего насилия, – это пример для остальных государств.
Evo-rus.com вчера в 22:55
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Космос
В России создали нового робота для работы за бортом МКС
В России создали нового робота для работы за бортом МКС.
Ferra 09:30
Финансы
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей
Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля.
РИА Новости 08:58
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
Evo-rus.com 25 июля в 11:15
Общество
«Белавиа» возобновит полеты в города России не ранее 7 августа
«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: во все пункты России по 7 августа (Краснодар, Сочи по 15 августа)», — сообщил авиаперевозчик.
Известия 09:40
Общество
Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
Происшествия
Бывший гонщик «Формулы-1» разбил машину стоимостью миллион евро
Немец управлял суперкаром McLaren Senna LM, стоимость которого оценивается в один миллион евро.
Lenta.ru 09:10