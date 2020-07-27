За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, теперь эту роль выполняет Китай.

FT: Россия больше не является сильнейшим соперником США

Здоровье Итальянский остров без больных коронавирусом поставил ученых в тупик На острове живет один единственный врач, который до сих пор беспокоится о вспышке среди 800 жителей острова.

Происшествия ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *. 1,3K

Общество Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось. 505

Космос Объявлена дата полёта ровера Perseverance на Марс Полёт продлится около семи месяцев, после чего, как сообщается, ровер достигнет пункта назначения, спустится на поверхность Марса и приступит к работе.

Политика Чем обернется для России победа Джо Байдена на выборах в США Чем обернется для России победа Джо Байдена на выборах в США До намеченных на 3 ноября президентских выборов в США остается чуть больше трех месяцев, и их исход, кажется, становится все более непредсказуемым.

Общество Интерес к россиян «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии На фоне ограничений на выезд, ввееденных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.

Общество Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью. 403

Экономика Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года В последний раз золото стоило больше 1910 долларов за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали 1923,7 доллара. 61

Происшествия Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра науки Лукашевич Мосгорсуд в понедельник признал законным арест бывшего замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич по делу о хищении более 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 3

Здоровье Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1». Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии. 264

Общество Тимати сообщил об уходе из Black Star Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является. 183

Общество «Белавиа» возобновит полеты в города России не ранее 7 августа «В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: во все пункты России по 7 августа (Краснодар, Сочи по 15 августа)», — сообщил авиаперевозчик.