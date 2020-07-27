Политика

Газета.RuГазета.RuFT: Россия больше не является сильнейшим соперником США

За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, теперь эту роль выполняет Китай.
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«Сложный треугольник». Почему США, Россия и Китай никогда не договорятся

Национальная служба новостей09:08

FT: Россия больше не является сильнейшим соперником США

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СМИ: США перестали считать Россию главным соперником

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Россия больше не главный враг? В США неожиданно спохватились - FT

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Financial Times: Россия потеряла статус главного соперника США

Комсомольская правда06:54

США перестали считать Россию сильнейшим соперником

Lenta.ru05:19

FT сообщила об утрате Россией статуса сильнейшего соперника США

РБК04:39
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Итальянский остров без больных коронавирусом поставил ученых в тупик

На острове живет один единственный врач, который до сих пор беспокоится о вспышке среди 800 жителей острова.
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Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости 08:47
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50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой

Популярный российский исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с девушкой на 30 лет младше его.
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Газета.Ru 06:55
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Общество

Роспотребнадзор не нашел коронавируса на пляжах Кубани

Роспотребнадзор 27 июля сообщил, что на курортах Краснодарского края вспышки коронавируса не фиксируются.
Блокнот Краснодар 09:06
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Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
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Общество

МЧС предупредило москвичей о грозах и сильном ветре до конца дня

Агентство Москва 09:03
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Происшествия

Начальник архива в Туле присвоила земельные участки на 100 млн рублей

Тульская пресса 08:43
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Космос

Объявлена дата полёта ровера Perseverance на Марс

Полёт продлится около семи месяцев, после чего, как сообщается, ровер достигнет пункта назначения, спустится на поверхность Марса и приступит к работе.
Машины и Механизмы 03:05
Политика

Чем обернется для России победа Джо Байдена на выборах в США

Чем обернется для России победа Джо Байдена на выборах в США До намеченных на 3 ноября президентских выборов в США остается чуть больше трех месяцев, и их исход, кажется, становится все более непредсказуемым.
Коммерсантъ вчера в 18:09
Общество

Интерес к россиян «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии

На фоне ограничений на выезд, ввееденных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.
РБК 09:44
Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
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Футбол

Луческу покинул киевское «Динамо» спустя 4 дня после назначения

Газета.Ru 09:34
Общество

Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса

Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
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Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
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Экономика

Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года

В последний раз золото стоило больше 1910 долларов за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Вечерняя Москва вчера в 23:56
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Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра науки Лукашевич

Мосгорсуд в понедельник признал законным арест бывшего замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич по делу о хищении более 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:28
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Футбол

«Зенит» объявил о переходе игрока «Ливерпуля»

Life.ru 08:24
Здоровье

Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека

Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1». Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
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Общество

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Генерал-полковник отметила, что к преступлениям в налоговой сфере традиционно относят четыре статьи УК РФ: 198, 199.1, 199.2, а также 159 «мошенничество».
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Политика

Посол Украины в США заявил о готовности отключить Россию от SWIFT

Напомним, 11 июля политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что Европа не отменит санкции против России ни при каких обстоятельствах.
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Политика

Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием

Министр отметил, что законы Польши, обеспечивающие женщинам защиту от домашнего насилия, – это пример для остальных государств.
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Общество

Тимати сообщил об уходе из Black Star

Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
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Космос

В России создали нового робота для работы за бортом МКС

В России создали нового робота для работы за бортом МКС.
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Финансы

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей

Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля.
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Киберспорт

Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online

Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
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Общество

«Белавиа» возобновит полеты в города России не ранее 7 августа

«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: во все пункты России по 7 августа (Краснодар, Сочи по 15 августа)», — сообщил авиаперевозчик.
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Общество

Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
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Происшествия

Бывший гонщик «Формулы-1» разбил машину стоимостью миллион евро

Немец управлял суперкаром McLaren Senna LM, стоимость которого оценивается в один миллион евро.
Lenta.ru 09:10
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