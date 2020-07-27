Политика

Газета.RuГазета.RuFT: Россия больше не является сильнейшим соперником США

За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, теперь эту роль выполняет Китай.
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FT: Россия больше не является сильнейшим соперником США

Газета.Ru07:09

Financial Times: Россия потеряла статус главного соперника США

Комсомольская правда06:54

FT сообщила об утрате Россией статуса сильнейшего соперника США

РБК04:39

СМИ: США перестали считать Россию главным соперником

Московский Комсомолец06:06

СМИ: США больше не считают Россию главным соперником

Национальная служба новостей05:41

США перестали считать Россию сильнейшим соперником

Lenta.ru05:19

Россия больше не главный враг? В США неожиданно спохватились - FT

Царьград06:33
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Происшествия

Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами

РБК 25 июля в 13:55
124
Происшествия

«Медиазона» опубликовала протокол, составленный на журналиста Френкеля

Издание Медиазона опубликовало выдержки из полицейского протокола о неповиновении силовикам, составленного на их корреспондента Давида Френкеля, которому полицейский сломал руку на избирательном участке во время голосования по поправкам к Конституции.
Znak.com 24 июля в 12:02
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Футбол

Глушаков попросился обратно в «Спартак»

Lenta.ru 06:15
1
Политика

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ

Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
22
Общество

В Московской области учителя получают самые высокие в России зарплаты

В Подмосковье учителя в среднем получают самые высокие зарплаты в России. Это показало июльское исследование сервиса «Работа.ру».
Радио 1 03:02
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Происшествия

О готовившем теракт в Москве мужчине правоохранителям сообщил его брат

Брат готовившего массовое убийство в Москве террориста заявил, что уведомил правоохранителей о пропаже брата.
Газета.Ru 06:52
1K
Общество

Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса

В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
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Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поделилась редким снимком с Аллой Пугачевой

Отечественная исполнительница Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками редким снимком, где она позирует в компании Аллы Пугачевой.
Актуальные Новости 01:19
3
Происшествия

Суд допросил главного оппонента Соколова – публициста Понасенкова

REGNUM 06:47
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК 07:47
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Происшествия

В Саратове трехлетний ребенок скончался после падения с восьмого этажа

По данным интернет-ресурса, из окна восьмого этажа дома №65 по улице Кутякова выпала трехлетняя девочка.
Репортер64 07:18
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Политика

ОСК передаст ВМФ в этом году 14 боевых кораблей

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст в этом году Военно-морскому флоту России 14 боевых кораблей.
Известия 07:28
1
Армия и оружие

База ВВС США усилилась на Аляске двумя F-35A для контроля над Арктикой

«ВВС США намерены до 2022 года перебросить на Аляску еще 54 самолета F-35A, что усилит группировку в рамках укрепления военного присутствия американцев в Арктике», - об этом сообщает издание «Nation News».
Вечерний курьер 07:37
20
Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек

RT на русском 07:10
29
Общество

Тимати сообщил об уходе из Black Star

Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
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Авто

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

Российская производственная «дочка» Hyundai – «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» – подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, где американский концерн свернул производство автомобилей в 2015 году.
Автостат 07:03
3
Политика

В Великобритании признали мощь российского флота

Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
302
Политика

Кремль ответил на выступления против участия России в G7

Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
76
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия 07:08
188
Происшествия

Семье убитого 16-летнего актера из «Ералаша» начали поступать угрозы

Lenta.ru 07:02
29
Шоу-бизнес

Лолита заявила, что планирует выйти замуж в шестой раз

Певица Лолита Милявская, которой наконец удалось развестись со своим пятым мужем, призналась, что планирует шестой брак.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
46
Футбол

Деян Ловрен скоро приедет в «Зенит»

Вести.Ru 03:52
Технологии

Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно

Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС.
Astera 25 июля в 08:20
87
Общество

Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы

Piter.tv 06:12
26
Общество

Экс-замглавы Минобрнауки предъявили обвинение в мошенничестве

Напомним, 6 июля Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич по делу о мошенничестве более чем на 50 млн рублей.
Взгляд.ру 08:10
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
985
Армия и оружие

Иран отбуксировал модель американского авианосца в Ормузский пролив

Иран отбуксировал недавно построенную модель американского авианосца типа Нимиц из порта Бендер-Аббас в Ормузский пролив, сообщило АР со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Интерфакс 03:20
Кино

Компания Paramount отложила «Тихое место 2» и «Топ Ган» на 2021 год

Показ картины «Тихое место 2» в кинотеатрах был запланирован на 6 сентября текущего года. Выход перенесли на 23 апреля будущего года.
Evo-rus.com 24 июля в 08:50
3
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может возвратиться на родину

Певица Виктория Дайнеко уже третий месяц находится в США с ребенком и никак не может покинуть страну.
CT news 06:43
122
Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
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