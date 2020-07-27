За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, теперь эту роль выполняет Китай.

FT: Россия больше не является сильнейшим соперником США

Происшествия «Медиазона» опубликовала протокол, составленный на журналиста Френкеля Издание Медиазона опубликовало выдержки из полицейского протокола о неповиновении силовикам, составленного на их корреспондента Давида Френкеля, которому полицейский сломал руку на избирательном участке во время голосования по поправкам к Конституции. 40

Общество Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости". 102

Общество Тимати сообщил об уходе из Black Star Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является. 155

Авто Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге Российская производственная «дочка» Hyundai – «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» – подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, где американский концерн свернул производство автомобилей в 2015 году. 3

Политика Кремль ответил на выступления против участия России в G7 Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса. 76

Общество Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается. 188

Технологии Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС. 87

Общество Экс-замглавы Минобрнауки предъявили обвинение в мошенничестве Напомним, 6 июля Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич по делу о мошенничестве более чем на 50 млн рублей.

Армия и оружие Иран отбуксировал модель американского авианосца в Ормузский пролив Иран отбуксировал недавно построенную модель американского авианосца типа Нимиц из порта Бендер-Аббас в Ормузский пролив, сообщило АР со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.