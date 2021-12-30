Существуют два наиболее вероятных сценария возможного военного вторжения России на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов. Первый вариант — точечные авиаудары, считает Дара Массикот, исследователь американской НКО RAND.

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