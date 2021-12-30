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FT: Россия может нанести авиаудары по Украине или начать полномасштабное вторжение

Существуют два наиболее вероятных сценария возможного военного вторжения России на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов. Первый вариант — точечные авиаудары, считает Дара Массикот, исследователь американской НКО RAND.В источнике

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FT: Россия может нанести авиаудары по Украине или начать полномасштабное вторжение
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