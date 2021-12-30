Существуют два наиболее вероятных сценария возможного военного вторжения России на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов. Первый вариант — точечные авиаудары, считает Дара Массикот, исследователь американской НКО RAND.В источнике
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным инициировать обжалование оправдательного приговора пятерым подозреваемым по делу о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома, вынесенного Кировским районным судом Петербурга.
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.