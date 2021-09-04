Профессор Финогенова объяснила изменения правил выплат пенсий автоматическим перерасчетом

"Со следующего года граждане, проживавшие в сельской местности не менее 30 календарных лет, смогут получать надбавки в размере 25% к фиксированной выплате", — указала эксперт.