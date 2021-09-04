Издание отмечает, что страна продвигается по Евразии, Африке и Латинской Америке в качестве лидера сельскохозяйственного экспорта, постепенно сокращая нефтяную зависимость, создавая новые рынки и добиваясь новых международных дипломатических успехов.
"В ходе расследования уголовного дела о похищении 23-летней девушки в Нижнем Новгороде следователями регионального следственного управления СК России по Нижегородской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками третьего отдела УУР регионального ГУ МВД России установлен и задержан 39-летний житель Нижнего Новгорода", - сказано в сообщении.