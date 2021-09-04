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FT: Россия за 20 лет проделала огромный путь, чтобы стать крупнейшим экспортером зерна

Россия за двадцать лет проделала огромный путь, чтобы стать крупнейшим экспортером зерна, пишет Financial Times.
РИА Новости
Издание отмечает, что страна продвигается по Евразии, Африке и Латинской Америке в качестве лидера сельскохозяйственного экспорта, постепенно сокращая нефтяную зависимость, создавая новые рынки и добиваясь новых международных дипломатических успехов.
РИА Новости
Санкции, которыми Запад попытался задушить экономику России, только подстегнули производителей, констатирует FT.
РИА Новости
Вскоре после введения ограничений величайшая по площади страна мира превратилась в главного экспортера пшеницы, впервые обогнав США и Канаду в 2017 году.
РИА Новости

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