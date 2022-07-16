Представитель Белого дома высокого ранга, стенограмму выступления которого опубликовала американская администрация, рассказал, что, по мнению США, у большого числа ближневосточных государств, которые в последние годы планировали укрепить свои связи с Москвой и Пекином, пропало желание это делать, сообщает ТАСС.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале осудила западные ценности после снимка трансгендерного адмирала США Рейчел Левин с зампомощника министра ядерной энергетики Сэмом Бринтоном.
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр предупредил, что эра западного политического и экономического господства подходит к концу в ситуации вокруг Украины и подъема Китая как «второй сверхдержавы» в мире.
"В Полтавке боевики заминировали автомобильный мост через реку Янчур, который они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", — заявил генерал.