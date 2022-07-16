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FT: США попытались запугать ЕС и установить потолок цен на нефть из России

Соединенные Штаты стремятся «нагнать страху» на своих партнеров по G7, чтобы реализовать план по ограничению стоимости российской нефти, пишет журналист Мартин Сандбу для Financial Times.
Экономика сегодня
США на прошедшем саммите «большой семерки» (G7) попытались запугать Евросоюз, чтобы установить потолок цен на российскую нефть.
Известия
Министерство финансов США преследует две цели: сократить доходы России от продажи нефти и предотвратить катастрофическое подорожание черного золота, отметил обозреватель.
РИА Новости
ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих, среди прочего, эмбарго на уголь и нефть.
РИА Новости

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В Financial Times заявили, что США запугивают Европу, чтобы ограничить цены на нефть из РФ
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Financial Times: США стремятся запугать союзников для ограничения цен на нефть
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FT: США запугали Европу и заставили упомянуть об ограничении цен на российскую нефть
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FT: США попытались запугать ЕС ради установления потолка цен на российскую нефть
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Financial Times: США пытаются запугать Европу для установления потолка цен на нефть из РФ
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