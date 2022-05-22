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FT: Саудовская Аравия надеется на создание соглашения с ОПЕК + с участием России

Как сообщает издание, Эр-Рияд надеется "выработать соглашение с ОПЕК+ которое будет включать Россию".
ТАСС
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с COVID-19.
РИА Новости
Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.
РИА Новости
Крупнейшими членами ОПЕК+ являются Россия и Саудовская Аравия, на которых совокупно приходится половина всей добычи в альянсе.
ТАСС

Подробнее о событии

FT: Саудовская Аравия надеется на создание соглашения с ОПЕК + с участием России
ТАСС14:45
Абдель Азиз бен Салман: Эр-Рияд надеется, что Россия будет включена в соглашение ОПЕК+
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Власти Саудовской Аравии захотели разработать соглашение с ОПЕК+, включающее Россию
Lenta.ru14:29
Financial Times: Саудовская Аравия хочет включить РФ в новое соглашение с ОПЕК+
Общественная служба новостей14:01
FT: Саудовская Аравия хочет включить Россию в новое соглашение с ОПЕК+
ИА Красная Весна13:57
Эр-Рияд: Москва останется в сделке ОПЕК+
Вестник Кавказа14:29
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