ТАССFT: Саудовская Аравия надеется на создание соглашения с ОПЕК + с участием РоссииКак сообщает издание, Эр-Рияд надеется "выработать соглашение с ОПЕК+ которое будет включать Россию".ТАССОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с COVID-19.РИА НовостиКурс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.РИА НовостиКрупнейшими членами ОПЕК+ являются Россия и Саудовская Аравия, на которых совокупно приходится половина всей добычи в альянсе.ТАССЧитать далееСвернутьПрофильПрофильЦентральная Служба НовостейLife.ruИА Красная ВеснаВечерняя МоскваРосбалтОбщественная служба новостейПодробнее о событииFT: Саудовская Аравия надеется на создание соглашения с ОПЕК + с участием РоссииТАСС14:45Абдель Азиз бен Салман: Эр-Рияд надеется, что Россия будет включена в соглашение ОПЕК+ПРАЙМ13:42Власти Саудовской Аравии захотели разработать соглашение с ОПЕК+, включающее РоссиюLenta.ru14:29Financial Times: Саудовская Аравия хочет включить РФ в новое соглашение с ОПЕК+Общественная служба новостей14:01FT: Саудовская Аравия хочет включить Россию в новое соглашение с ОПЕК+ИА Красная Весна13:57Эр-Рияд: Москва останется в сделке ОПЕК+Вестник Кавказа14:29Саудовская Аравия надеется разработать соглашение с ОПЕК+, включающее РоссиюРИА Новости13:41Показать ещёОценить170Поделиться