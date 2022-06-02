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FT: Саудовская Аравия увеличит объемы нефтедобычи при их снижении в России

Как сообщили пять источников газеты Financial Times
, знакомых с вопросом, Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти, если Россия сократит объемы добычи ресурса из-за западных санкций.
Коммерсантъ
Газета Financial Times ссылаясь на несколько источников, рассказала о том, при каком условии власти Саудовской Аравии увеличат добычу жидких углеводородов.
Центральная Служба Новостей
Источники также отметили улучшение отношений между Эр-Риядом и Вашингтоном, чему способствовали визиты американских делегаций в последнее время.
News.ru
В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России.
РИА Новости

Подробнее о событии

FT: Саудовская Аравия готова нарастить нефтедобычу, если Россия ее сократит
ТАСС02:55
FT сообщил об условии Саудовской Аравии для увеличения добычи нефти
Газета.Ru23:13
Financial Times: Саудовская Аравия может нарастить добычу нефти из-за антироссийских санкций
ПРАЙМ02:23
FT: Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти только при ее снижении в России
РИА Новости02:09
FT сообщил об условии Саудовской Аравии для увеличения добычи нефти
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FT: Саудовская Аравия увеличит объемы нефтедобычи при их снижении в России
Коммерсантъ02:43
FT узнала об условии Саудовской Аравии для увеличения добычи нефти
РБК22:18

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