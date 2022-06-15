РИА НовостиFT: Турция отказалась от предложения НАТО провести переговоры с Финляндией и ШвециейТурция отказалась от предложения НАТО провести трехсторонние переговоры с Финляндией и Швецией, намеченная предварительно на среду встреча не состоялась, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные о переговорах источники.РИА НовостиПо информации FT, Анкара требовала перед переговорами предоставления конкретных предложений по прекращению связей Финляндии и Швеции с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.КоммерсантъТурция выдвинула условие для вступления Швеции и Финляндии в НАТО.Комсомольская правдаЗаявки на вступление в Североатлантический альянс министрами иностранных дел Швеции и Финляндии были поданы 18 мая.ИзвестияЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаГазета.RuРидусАпокриф МедиаИнфоСМИDaily StormГЛАС.RUCT newsНовые ИзвестияLife.ruАбзацФАНПолитическая ЭкспертизаРосбалтРБКПодробнее о событииТурция не захотела проводить переговоры со Швецией и ФинляндиейМосковский Комсомолец11:13FT: Турция отказалась от трехсторонних переговоров с Швецией и ФинляндиейТАСС10:11FT: Турция отказалась от переговоров с Финляндией и Швецией по НАТОКоммерсантъ09:28FT: Турция отказалась от проведения трехсторонних переговоров со Швецией и ФинляндиейГазета.Ru09:36Турция отказала НАТО в переговорах с Финляндией и ШвециейИзвестия09:29FT заявила об отказе Турции от трехсторонних переговоров с Финляндией и Швецией по НАТОLenta.ru09:43FT: Турция отказалась от предложения НАТО провести переговоры с Финляндией и ШвециейРИА Новости09:13Показать ещёОценить471Поделиться