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FT: Украина при росте военных расходов к осени может остаться без средств

Украинский эксперт-экономист Мария Репко в беседе с Financial Times заявила, что власти Украины осенью могут остаться без средств.
Московский Комсомолец
Газета считает, что украинское правительство, которое для покрытия военных расходов уже сократило траты на повседневные услуги, может принять более радикальные меры.
РИА Новости
По мнению Репко, сохранение роста военных расходов приведет к тому, что осенью у правительства закончатся средства.
РИА Новости
Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в понедельник, 25 июля заявил об ожидании дефицита бюджета государства к концу года на уровне $50 млрд, что составит в районе 30-35% ВВП страны.
Первое Студенческое агентство

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FT: При росте военных расходов к осени казна Украины опустеет полностью
Первое Студенческое агентство04:50
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ИА Красная Весна04:21
FT: Украина при росте военных расходов к осени может остаться без средств
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СМИ: Украина может остаться без средств к осени при росте военных расходов
Общественная служба новостей04:17
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