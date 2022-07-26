Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в понедельник, 25 июля заявил об ожидании дефицита бюджета государства к концу года на уровне $50 млрд, что составит в районе 30-35% ВВП страны.
МИД России следит за высказываниями и действиями Европы в отношении выдачи россиянам шенгенских виз и не исключает возможности ее прекращения, заявил в интервью ТАСС директор консульского департамента Иван Волынкин.
"За месяц расчетами беспилотных летательных аппаратов Росгвардии в Харьковской области обнаружено, а затем уничтожено артиллерией более 400 националистов, около 50 единиц военной автомобильной техники, 10 единиц бронетехники, в том числе два танка, 10 артиллерийских орудий, два опорных пункта и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
Европейские страны поддались панике из-за озвученного «Газпромом» решения снизить ежедневные поставки российского газа по «Северному потоку», сообщает обозреватель британской газеты Express Джейкоб Пол.
С отказами в обслуживании судов столкнулись российские рыбопромышленники, которые ведут добычу в Северном бассейне, в том числе в Баренцевом море, сообщил РБК заместитель директора группы «Норебо» Сергей Сенников.