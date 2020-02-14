с чего всё началось

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина. Об этом говорится в письме, которое Управление по контролю за иностранными активами США направило адвокатам бизнесмена, пишет Financial Times (FT).

Происшествия Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России Боксер Георгий Кушиташвили, арестованный за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, пожизненно отстранен от выступлений за сборную России.

Политика Лукашенко: Россия намекает на объединение с Белоруссией После переговоров Путина и Лукашенко в Сочи 7 февраля замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак сообщил, что Россия не сможет предоставить Белоруссии скидки на нефть, поскольку для этого в России пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка.

Политика Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, какие слова произнес госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.

Гаджеты Google слила информацию об Android 11 В основном же, Google призывает разработчиков обратить внимание на три главных постулата Android 11.

Шоу-бизнес Стефания Маликова съела дорогую сумку Подарок Стеша оценила по достоинству и съела его вместе с подругами, поскольку сумка оказалась искусно сделанным тортом.

Происшествия Трое мужчин изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь Над женщиной до потери сознания надругались сразу трое мужчин. Днем 13 февраля в одну из больниц Москвы доставили 32-летнюю женщину.

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Политика Губернатор Калужской области ушел в отставку Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.

Общество Сын арестованного генерала Арсланова заявил, что ему угрожают Сын арестованного за хищения замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова утверждает, что неизвестные вымогают у него 150 миллионов рублей за свободу отца.

Гаджеты Стала известна себестоимость Sony PlayStation 5 Напомним, Sony PlayStation 5 и Xbox Series X поступят в продажу в конце 2020 года.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.