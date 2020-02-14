Политика

ВедомостиВедомостиFT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина. Об этом говорится в письме, которое Управление по контролю за иностранными активами США направило адвокатам бизнесмена, пишет Financial Times (FT).
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Об этом сообщает
 газета The Financial Times (FT), опубликовавшая письмо, направленное управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США адвокатам Дерипаски.
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