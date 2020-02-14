Политика

ВедомостиВедомостиFT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина. Об этом говорится в письме, которое Управление по контролю за иностранными активами США направило адвокатам бизнесмена, пишет Financial Times (FT).
Читать в источнике
Комментировать874
с чего всё началось
Об этом сообщает
 газета The Financial Times (FT), опубликовавшая письмо, направленное управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США адвокатам Дерипаски.
РБК04:58

Подробнее о событии

Дерипаска отреагировал на обвинения США в отмывании денег Путина

URA.Ru06:12

Власти США объяснили отказ снять санкции с Дерипаски

Ведомости08:33

Дерипаска назвал слухами и сплетнями статью FT про отмывание денег

Газета.Ru06:23

Дерипаска назвал обоснование санкций США против него «порцией бреда»

Forbes06:27

Дерипаска прокомментировал статью FT о причастности к отмыванию денег

RT на русском07:08

FT раскрыла основания санкций США против Дерипаски

РБК04:58

FT: Минфин США заподозрил Дерипаску в «отмывании денег Путина»

Коммерсантъ04:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 08:57, Ашберн
Политика

Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Газета.Ru 05:13
Кино

Гай Ричи снова поработает с Disney — над сиквелом «Аладдина»

РБК вчера в 06:12
Общество

Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста

Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.
РИА Новости вчера в 20:50
Гаджеты

Для Intel Core i7-10700K штатным режимом работы будет частота 5,3 ГГц

В сети появилась информация, что новый 8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K из семейства Comet Lake-S будет работать в штатном режиме на частоте 3,8 ГГц, а предельное значение частоты достигнет 5,3 ГГц.
Live24 12 февраля в 08:41
Общество

Путин подписал указы о помиловании троих россиян

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании троих граждан России - осужденный Павел Петрашов будет освобожден от дальнейшего отбывания наказания, еще двоим, Марине Чернышевой и Раисе Плетневой, будет сокращен срок лишения свободы, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 07:34
Общество

Крымские морские порты массово увольняют рабочих

REGNUM 08:04
Происшествия

Голунов получил письменные извинения от прокуратуры

Журналист Иван Голунов получил письменные извинения в привлечении к необоснованной уголовной ответственности от прокуратуры Западного административного округа Москвы.
Газета.Ru 07:37
Политика

США ввели новые санкции против России. Они коснулись трех предприятий

США ввели санкции против трех предприятий из России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения.
Russia News вчера в 09:03
Политика

Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым

Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.
РБК 06:53
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
REGNUM 08:03
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Экономика

Грузооборот Клайпедского порта снизился на 15%

Рижский, Вентспилсский и Лиепайский порты в январе обслужили в общей сложности 3,88 млн т грузов – в среднем на треть меньше, чем за такой же период в прошлом году.
РЖД-Партнер вчера в 06:10
Культура

Руководство французской киноакадемии подало в отставку

В отставку в полном составе подал исполнительный совет Ассоциации развития кино Франции, 13 февраля сообщает Франс-пресс.
Красная весна вчера в 17:20
Армия и оружие

В Алеппо сбили сирийский вертолет

Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Известия 07:45
Происшествия

Следствие предъявило обвинения четырём сотрудникам ФНС России

Заместителю начальника инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Сергиеву Посаду, начальнику отдела выездных проверок и двум инспекторам предъявлены обвинения в совершении преступлений, сообщили 14 февраля в пресс-службе Следственного комитета России.
REGNUM 06:38
Политика

Путин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России

Президент выразил надежду на то, что в России никогда не заменят слово "мама" на понятия "родитель № 1" и "родитель № 2", как это произошло в некоторых странах.
Москва 24 вчера в 09:15
Происшествия

Анализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин

ТАСС 03:00
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Происшествия

При жесткой посадке Ми-8 на Ямале погибли два человека

При жесткой посадке Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 07:47
Политика

Президент Украины Владимир Зеленский переселит крымчан в город-сад

Южный Федеральный 03:03
Экономика

Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов

В четвертом квартале прошлого года чистая прибыль составила 0,3 миллиарда рублей (4,5 миллиона долларов) и снизилась на 95 процентов по отношению к аналогичному показателю 2018 года.
Lenta.ru 08:03
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж за шеф-повара в платье за 10 млн рублей

Писательница Лена Ленина, известная публике не только своими достижениями в области литературы, но и эпатажными нарядами и необычными прическами, накануне вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 04:47
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Гаджеты

У Sony не получается сделать PlayStation 5 доступной

В компании опасаются, что слишком высокая стоимость PlayStation 5, обусловленная дефицитом компонентов, может отпугнуть покупателей.
Вести.Ru 08:16
Шоу-бизнес

Собчак попозировала с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Lenta.ru 07:44
Кино

В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи

13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
RT на русском 12 февраля в 08:09
Кино

На неделю раньше: стартовали тайные съемки второго сезона «Ведьмака»

Возможно, действие второго сезона стартует сразу после событий первого, и армии Нильфгаарда еще предстоит пережить редизайн, однако так ли это, покажет лишь время.
Киноафиша России 04:33
Общество

Найден отец ребёнка школьницы, якобы беременной от 10-летнего мальчика

Газета Кемерова 04:30
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, сообщил, что российский космический аппарат начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после запуска на орбиту в ноябре.
Коммерсантъ 10 февраля в 19:59
Теннис

Квитова снялась с турнира в Санкт-Петербурге

Sports.ru 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, меценат, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное